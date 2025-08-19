מזג אוויר רגיל לעונה: עליית טמפרטורות בהרים ובפנים הארץ
הקיץ חזר למידות חום נורמאליות: המעלות יטפסו במעט בחלק מהאזורים • השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים • מזג האוויר בימים הקרובים צפוי להשאר ללא שינוי ניכר
מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בימים הקרובים צפוי להמשיך דומה, ורגיל לקיץ הישראלי.
מחר, רביעי, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.
מחרתיים, חמישי, ישאר ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 23-34; טבריה: 23-36; חיפה: 24-30; תל אביב: 25-30; ירושלים: 18-32; באר שבע: 21-35; אילת: 26-40
