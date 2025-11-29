עדיין חם מהרגיל לעונה - אך צפויה התקררות | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בהמשך השבוע תחול התקררות ויהיה רגיל לעונה.

היום, שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר רוחות מזרחיות ערות ינשבו במהלך הבוקר בהרי הצפון. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף.

ביום שני יוסיף להיות מעונן חלקית. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 17-23; טבריה: 17-24; חיפה: 19-22; תל אביב: 16-22; ירושלים: 13-21; באר שבע: 13-22; אילת: 18-28