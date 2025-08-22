תחזית מזג האוויר: אחרי ההקלה - השרב חוזר

מומלצים -

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) תחול עליה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עליה הדרגתית נוספת במידות החום תורגש לאורך השבוע, עד להקלה ביום שני.

• היום, שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• מחר, יום שבת, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם מעט חם מהרגיל בעונה. בנוסף, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומסי חום כבדים ישררו ברוב אזורי הארץ.

• ביום שני, יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית. מידות החום ירדו מעט בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומס החום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 23-35; טבריה: 24-38; חיפה: 24-30; תל אביב: 26-30; ירושלים: 18-32; באר שבע: 22-34; אילת: 28-41