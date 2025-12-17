עלייה קלה בטמפרטורות אך עדיין קר מהרגיל לעונה | התחזית

הטמפרטורות הקרות שהרגשנו אתמול ימשיכו ללוות אותנו גם בימים הקרובים. מזג האוויר צפוי להיות בהיר בימים הקרובים, ותהיה עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות קר מהרגיל, עם סיכוי קל לקרה במקומות המועדים.

היום (חמישי) יוסיף להיות בהיר בד"כ, ותחול עליה קלה בטמפרטורות. בלילה עדיין קיים חשש מקרה במקומות המועדים.

מחר (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית לסירוגין, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יעלו במקצת.

ביום ראשון ימשיך להיות מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-9; טבריה 16-8; חיפה 17-11; תל אביב 18-10; ירושלים 14-5; באר שבע 16-6; אילת 17-9.