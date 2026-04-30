תחזית מזג אוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה רגיל לעונה. התחממות ניכרת צפויה בשבת, ויהיה חם לעונה. ביום ראשון - התקררות.

היום, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה רגיל לעונה.

מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת, ויהיה חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול התקררות ניכרת. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. ינשבו רוחות חזקות, ובדרום ייתכן אובך.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-27; טבריה 15-28; חיפה 16-21; תל אביב 15-21; ירושלים 13-22; באר שבע 12-25; אילת 20-29.