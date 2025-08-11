מומלצים -

תחזית מזג האוויר: היום (שני) תחול התחממות במזג האוויר והטמפרטורות יהיו קיצוניות. אחר-הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ. המשך השבוע, ילווה בעומסי חום כבדים בכל הארץ.

• היום, יום שני, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובמזרח הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחר-הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ.

• מחר, ביום שלישי, יהיה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ.

• מחרתיים, ביום רביעי, ברוב האזורים צפוי שרב כבד. כמו כן, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. ברצועת החוף יעשה הביל ועומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחר הצהרים ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 27-40; טבריה: 29-40; חיפה: 27-32; תל אביב: 28-31; ירושלים: 25-37; באר שבע: 25-38; אילת: 32-46