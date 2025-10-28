החורף מתקרב - אבל מזג האוויר רק מתחמם | התחזית המלאה

תחזית מזג האוויר: למרות שנובמבר אוטוטו כאן, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. היום (שלישי) יהיה חם מהרגיל לעונה, ובהמשך צפויה להימשך המגמה.

היום ייעשה בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

בחמישי יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

בשישי יהיה מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, ואף ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בדרום מזרח הארץ.