תחזית מזג האוויר: עלייה בטמפרטורות - לקראת סופ"ש שרבי

• היום, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• מחר, ביום שישי, תחול התחממות נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם חם מהרגיל עד שרבי. יהיה הביל במישור החוף. תורגש הכבדה בעומסי החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

• מחרתיים, ביום שבת, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 23-35; טבריה: 27-37; חיפה: 24-29; תל אביב: 26-29; ירושלים: 19-31; באר שבע: 23-33; אילת: 27-40