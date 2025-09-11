התחזית: התחממות קלה - לקראת עלייה נוספת בטמפרטורות

השמיים יוסיפו להיות בהירים עד מעוננים חלקית • מחר מזג האוויר יתחמם במקצת, אך הטמפרטורות ימשיכו להיות רגילות לעונה • התחזית המלאה

i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה