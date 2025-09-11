התחזית: התחממות קלה - לקראת עלייה נוספת בטמפרטורות
השמיים יוסיפו להיות בהירים עד מעוננים חלקית • מחר מזג האוויר יתחמם במקצת, אך הטמפרטורות ימשיכו להיות רגילות לעונה • התחזית המלאה
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
מזג האוויר היום (חמישי) יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה צפויה בטמפרטורות.
היום, חמישי, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, והשמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים.
מחר, שישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
מחרתיים, ביום שבת, ימשיך להיות מעונן חלקית, ולא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 22-33; טבריה: 22-36; חיפה: 25-29; תל אביב: 25-29; ירושלים: 18-31; באר שבע: 21-33; אילת: 25-38
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות