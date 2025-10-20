התחזית: מעונן חלקית עד בהיר עם עליה קלה בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עליה קלה בטמפרטורות.

• היום, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עליה קלה בטמפרטורות.

• מחר, יום שלישי, יהיה לרוב בהיר ותחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות אשר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

• ביום רביעי יהיה לרוב בהיר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 18-28; טבריה: 20-30; חיפה: 20-26; תל אביב: 21-26; ירושלים: 15-26; באר שבע: 18-29; אילת: 22-33