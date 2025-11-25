הגשמים יוסיפו לרדת - עם חשש להצפות ושטפונות | התחזית

תחזית מזג האוויר: ממטרים מקומיים המלווים בסופות רעמים יוסיפו לרדת הבוקר (שלישי) וישנו חשש מהצפות ומשטפונות. תחול התקררות ניכרת אך הגשם יתמעט בהדרגה במהלך היום. התחממות הדרגתית תחול במהלך השבוע - וייעשה חם מאוד עד שרבי.

• היום, שלישי, יוסיפו לרדת בשעות הבוקר ממטרים מקומיים המלווים בסופות רעמים יחידות. בנוסף, עדיין קיים בבוקר חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה. חשש גם משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים הגשם יתמעט בהדרגה במהלך היום.

• מחר, רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום חמישי תחול התחממות נוספת. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

• ביום שישי בבוקר ינשבו בהרי הצפון רוחות מזרחיות ערות. יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. עליה נוספת בטמפרטורות צפויה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם יעשה חם מהרגיל לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-15; טבריה: 22-16; חיפה: 21-16; תל אביב: 23-21; ירושלים: 18-11; באר שבע: 21-14; אילת: 26-19