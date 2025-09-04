תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות יעלו במהלך סוף השבוע
מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר • תחול עלייה קלה במעלות עיקר בהרים ובפנים הארץ • מחר יוסיף להתחמם והשמיים יתבהרו • התחזית המלאה
מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• מחר, ביום שישי, יהיה לרוב בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. כמו כן, תורגש הכבדה בעומסי החום.
• מחרתיים, ביום שבת, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-34; טבריה: 22-35; חיפה: 23-29; תל אביב: 25-29; ירושלים: 18-31; באר שבע: 22-35; אילת: 27-39
