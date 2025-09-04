תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות יעלו במהלך סוף השבוע

מומלצים -

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• היום, חמישי, השמים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים. בנוסף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• מחר, ביום שישי, יהיה לרוב בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. כמו כן, תורגש הכבדה בעומסי החום.

• מחרתיים, ביום שבת, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-34; טבריה: 22-35; חיפה: 23-29; תל אביב: 25-29; ירושלים: 18-31; באר שבע: 22-35; אילת: 27-39