היום, שני, יהיה מעונן חלקית. גשם ירד מידי פעם בצפון הארץ וייתכנו סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי, ברובו קל. צפוי גם שלג בחרמון. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל בעונה.

מחר, שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית. תחול התחממות קלה אך עדיין יהיה קר מהרגיל לעונה.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה ניכרת במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 21-12; טבריה 21-13; חיפה 19-15; תל אביב 20-17; ירושלים 16-10; באר שבע 21-13; אילת 26-19.