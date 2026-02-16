עד מתי נסבול מהאובך? גם היום - עדיף להישאר בבית

מזג האוויר בחודש פברואר שובר שיאים, וגם היום (שני) המשרד להגנת הסביבה מזהיר כי עדיין קיים זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל חלקי הארץ. מקור הזיהום בחלקיקי אבק בריכוז גבוה באוויר, שחלקם קשורים ברוחות דרום-מזרחיות שמסיעות אבק מכיוון ירדן לאזורינו.

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, ממליצים לאוכלוסיות רגישות, בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון, להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ, גם לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.

איכות מזג האוויר הירודה צפויה להישאר איתנו גם בימים הקרובים, ולפחות עד יום רביעי.

מבחינת מזג האוויר הצפוי, מגמת ההתחממות צפויה להגיע לשיאה היום, עם עלייה נוספת בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה ואף שרביות בכל רחבי הארץ. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו לאורך השבוע, וכאמור הן צפויות לגרום לאובך, בעיקר בדרום ומרכז הארץ.

היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ.