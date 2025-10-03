סופ"ש שרבי: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום

מידות החום צפויות לעלות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ • החל מיום שבת: ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה • התחזית המלאה

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום.

היום, שישי, תורגש הכבדה בעומס החום, צפויה עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. 

מחר, שבת, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. באזורים המזרחיים ובהרים יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות.

מחרתיים, ראשון, צפוי להיות מעונן חלקית ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ עדיין תהינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות.

ביום שני צפו להיות מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומס החום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 36-20, טבריה: 37-20 חיפה: 37-21, תל אביב: 22-31, ירושלים: 33-20, באר שבע: 36-21, אילת: 40-25.

