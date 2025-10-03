סופ"ש שרבי: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום.

• היום, שישי, תורגש הכבדה בעומס החום, צפויה עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ.

• מחר, שבת, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. באזורים המזרחיים ובהרים יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות.

• מחרתיים, ראשון, צפוי להיות מעונן חלקית ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ עדיין תהינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות.

• ביום שני צפו להיות מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומס החום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 36-20, טבריה: 37-20 חיפה: 37-21, תל אביב: 22-31, ירושלים: 33-20, באר שבע: 36-21, אילת: 40-25.