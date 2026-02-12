מזג אוויר לא יציב - חום מפתיע היום, קור וגשם בסוף השבוע

תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בסוף השבוע יהיה הפכפך, כאשר תחילה תהיה התחממות נוספת וצפויים להגיע לאזורנו אובך וסופות חול. לאחר מכן, תחול התקררות וגשם מקומי צפוי לרדת.

היום, חמישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית.

מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. במהלך היום הרוחות יתחזקו ויעשה אביך. בדרום הארץ יתחוללו סופות חול מקומיות. אחר הצהריים יחל לרדת גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות בעיקר בצפון הארץ.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בבוקר ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 11-19; טבריה: 12-21: חיפה: 14-20; תל אביב: 13-21; ירושלים: 9-17; באר שבע: 9-21; אילת: 15-24