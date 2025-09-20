התחזית: עליה קלה בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה

מזג האוויר ליום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר • בשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף • ומה יהיה בתחילת השבוע - ובערב החג? לתחזית המלאה

קיאקים נהר הירדן , מזג אוויר חם
קיאקים נהר הירדן , מזג אוויר חםאבשלום ששוני/פלאש 90

מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובמרכזה תחול עליה קלה בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.

• מחר, ביום ראשון, בהיר בד"כ ותחול עליה נוספת בטמפרטורות. יעשה חם מהרגיל עד שרבי.

• מחרתיים, ביום שני, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בצפון הארץ ובמרכזה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 18-31; טבריה: 23-35; חיפה: 23-30; תל אביב: 24-29; ירושלים: 19-31; באר שבע: 22-34; אילת: 25-36

