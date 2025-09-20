התחזית: עליה קלה בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה

מזג האוויר ליום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר • בשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף • ומה יהיה בתחילת השבוע - ובערב החג? לתחזית המלאה

