תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) בצפון הארץ ובמרכזה יוסיף לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי, ברובו קל וינשבו רוחות ערות. בהמשך השבוע, מזג האוויר יתייצב וייעשה שוב שמשי.

היום, שלישי, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה יוסיף לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי, ברובו קל וינשבו רוחות ערות. לקראת אחר הצהריים, הגשמים והרוחות יחלשו בהדרגה. בנוסף, קיים חשש משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים ואסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה.

מחר, רביעי, יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 12-18; טבריה: 12-28; חיפה: 15-18; תל אביב: 14-19; ירושלים: 9-12; באר שבע: 10-17; אילת: 14-22