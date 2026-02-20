תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה בהיר, תחול התחממות ניכרת וייעשה חם מהרגיל לעונה. רוחות מזרחיות ערות ינשבו בהרי הצפון ובהרי המרכז. בנוסף אובך וערפל ישררו היום ומחר. ביום ראשון תחול התקררות ניכרת.

היום, שישי, יהיה בהיר עם עליה ניכרת בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובהרי המרכז. יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. ערפל ישרור בלילה במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב.

ביום שבת, לאחר התפזרות הערפילים יעשה מעונן חלקית. הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר בהרי הצפון עדיין יינשבו רוחות מזרחיות חזקות. בנוסף עדיין ייתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. משעות אחר הצהריים יתכן טפטוף.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול התקררות ניכרת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז הארץ ירד גשם מקומי.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 11-20; טבריה 12-20; חיפה 14-19; תל אביב 14-19; ירושלים 9-16; באר שבע 11-21; אילת 15-28.