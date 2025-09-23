שנה טובה ולוהטת: עומסי חום כבדים ישררו ברחבי הארץ
הטמפרטורות ברוב אזורי המדינה יהיו גבוהים מהרגיל לעונה • מגמה זו תישבר ביום חמישי • מהפך: גשם קל צפוי בהמשך השבוע, המעלות יהיו נמוכות מהרגיל • התחזית המלאה
מזג האוויר היום (שלישי) יהיה חם מהרגיל עד שרבי, ברוב אזורי הארץ צפוי לשרור עומסי חום כבדים, מגמה זו תישבר ביום חמישי.
היום, שלישי, יהיה חם מהרגיל עד שרבי, ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים.
מחר, רביעי, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
מחרתיים, חמישי, הטמפרטורות יוסיפו לרדת לרדת ויהיו נמוכות לעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה.
ביום שישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 25-39; טבריה: 25-40; חיפה: 23-30; תל אביב: 25-29; ירושלים: 20-33; באר שבע: 23-33; אילת: 26-38