תחזית מזג האוויר: הגשם ממשיך, תחול התקררות נוספת

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשם מקומי צפוי בצפון ובמרכז ותחול התקררות קלה נוספת. בלילה צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים. הגשם ימשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים.

היום, שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון ובמרכז הארץ צפוי גשם מקומי. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בלילה צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון ולאורך החוף.

מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. במהלך היום יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ וייתכנו סופות רעמים בודדות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 15-10; טבריה 17-12; חיפה 18-15; תל אביב 18-15; ירושלים 12-9; באר שבע 16-10; אילת 20-13.