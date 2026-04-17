כדורי ברד עצומים וגשם: אחרי החום הכבד - השינוי כבר כאן

אחרי יומיים שבהם היו טמפרטורות גבוהות במיוחד ואובך, המהפך במזג האוויר התחיל הערב (שישי). סופות רעמים ומטחי ברד כבדים שוברים את השרב, בצפון וגם באזור באר שבע - שם נצפה ברד בגודל כדורי פינג פונג.

במקביל, לוחמי האש חילצו שני שני אדם שנסחפו עם רכבם בנחל שורק. למקום הוזנקו 5 צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת בית שמש וצוות של היחידה לחילוצים מיוחדים. בהגעת הצוותים הראשונים למקום ביצעו הלוחמים פעולות חילוץ מהירות בשל חשש ולהיסחפות הרכב עם האזרחים, שחיכו על גג המכונית. האירוע הסתיים ללא נפגעים.

בשעות הקרובות ייכנסו ענני הסערה גם לאזור חיפה והצפון, וצפויות כמויות גשמים גדולות וברד כבד גם שם. בנוסף, רוחות ערות ינשבו בכל הארץ.