מעונן חלקית, עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות לעונה | תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך החוף.

מחר (שבת) צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדיין הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

בראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

בשני צפוי להיות מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 29-15; טבריה 30-17; חיפה 24-18; תל אביב 24-19; ירושלים 23-13; באר שבע 28-17; אילת 33-22.