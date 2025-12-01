האם החום מתקרב? הגשמים ממשיכים והטמפרטורות יורדות

תחזית מזג האוויר: היום (שני) תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד שעות הצהריים המוקדמות ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה.

היום, יום שני, יהיה מעונן חלקית, עד שעות הצהריים המוקדמות ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה, בהמשך היום הגשמים ייפסקו. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

מחר, שלישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

ביום רביעי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 13-20; טבריה: 15-22; חיפה: 15-21; תל אביב: 16-22; ירושלים: 11-19; באר שבע: 12-22; אילת: 16-25