עליה נוספת בטמפרטורות: האם צריך להתרגל לחום? | התחזית

העלייה בטמפרטורות נמשכת, אך הרוחות החזקות רק יתגברו • בהמשך סוף השבוע, החום ממשיך להתגבר • התשקיף המלא
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) תחול עליה נוספת בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.
היום, חמישי, תחול עליה נוספת בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.
מחר, שישי, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל ותורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
ביום שבת תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, במהלך הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 15-22; טבריה: 15-23; חיפה: 17-22; תל אביב: 15-25; ירושלים: 12-20; באר שבע: 14-24; אילת: 18-25
