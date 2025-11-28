מזג האוויר החם עדיין איתנו - ומתי יחזור הגשם? | התחזית
האם אנחנו נאלצים להתרגל לחום? • היום תהיה התחממות קלה נוספת בטמפרטורות ויהיו רוחות חזקות בעיקר בצפון הארץ • בהמשך - עדיין יהיה חם ומיד לאחר מכן יגיע השינוי • התשקיף המלא
תחזית מזג האוויר: היום (שישי) תורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יהיה מעונן חלקית עד מעונן ובשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובמהלך היום יוסיפו לנשוב רוחות מזרחיות ערות.
היום, שישי, תורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
מחר, שבת, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
ביום ראשון, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ, וייתכנו גם במרכזה. יהיה מעונן חלקית וינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף.
בשני,
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 17-24; טבריה: 16-24; חיפה: 18-23; תל אביב: 15-23; ירושלים: 13-22; באר שבע: 14-25; אילת: 18-26