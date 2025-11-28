מזג האוויר החם עדיין איתנו - ומתי יחזור הגשם? | התחזית

האם אנחנו נאלצים להתרגל לחום? • היום תהיה התחממות קלה נוספת בטמפרטורות ויהיו רוחות חזקות בעיקר בצפון הארץ • בהמשך - עדיין יהיה חם ומיד לאחר מכן יגיע השינוי • התשקיף המלא

