תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה בטמפרטורות. ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי והרוחות יתחזקו. בדרום הארץ יתכן אובך.

מחר, שני, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפרטורות.

ביום רביעי תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. לקראת הצהריים ברוב אזורי הארץ יחלו לרדת גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים. ינשבו רוחות חזקות. בדרום הארץ, בעיקר, יתכן אובך. קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח ובנחלי הנגב.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 13-21; טבריה 12-21; חיפה 15-22; תל אביב 15-21; ירושלים 9-17; באר שבע 13-18; אילת 19-26.