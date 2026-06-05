הים משתנה, האיומים משתכללים, אבל התעשייה האווירית (IAI) מוכיחה שוב שכדי לנצח בקרב המודרני, לא חייבים לבנות ספינת ענק חדשה, צריך פשוט לחשוב מחוץ לסיפון. תכירו את DIAMOND - הפיתוח החדש שנועד להעניק לחיל הים עוצמת אש חסרת תקדים בלי להמתין שנים במספנות.

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על הנייר יש לה כמות מוגבלת של טילים ושטח סיפון מצומצם. אבל ברגע האמת מתפרסים סביבה כלי שיט קטנים ומהירים, מעין "שומרי ראש" בלתי מאוישים. הם לא רק מלווים אותה, הם הזרוע המבצעית הארוכה שלה. הם נושאים את התחמושת, הם מרחיבים את טווח המכ"ם, והם הופכים את הספינה למערך לחימה מבוזר, קטלני וחכם.

במרכז התפיסה עומד הרעיון של לחימה מבוזרת. במקום לרכז את כל המערכות על כלי שיט אחד יקר ופגיע, מחלקים את העוצמה. המערכות מותקנות על כלי שיט קטנים יותר המופעלים מרחוק מספינת האם.

גולת הכותרת היא האינטגרציה: מדובר במערכת "פלאג-אנד-פליי" (Plug-and-Play). הכל מבוסס על מכולות סטנדרטיות שניתן להעמיס, להחליף או לעדכן תוך שעות ספורות. צריכים הגנה אווירית? מעמיסים מערכות ברק (Barak MX). יוצאים למשימת תקיפה אסטרטגית? מחליפים לטילי LORA בליסטיים או לטילי שיוט מסוג Blue Spear.

המערכת החדשה מאפשרת לספינת המלחמה לבצע משימות הגנה ותקיפה בו זמנית, דבר שבעבר דרש צי שלם. רשימת היכולות ש-DIAMOND מביאה איתה נראית כוללת שלושה מאפיינים עיקריים:

הראשון - חימושים משוטטים: "הארפי", "הארופ" ו"מיני-הארפי", הכלים שמחכים למטרה ותוקפים בדיוק כירורגי.

השני - טילים: החל מטילים בליסטיים עוצמתיים ועד למערכות הגנה אווירית ואנטי-רחפנים.

והמאפיין השלישי הוא גמישות מוחלטת: המערכות נשלטות מרחוק מספינת האם, כאילו היו מותקנות פיזית על הסיפון שלה. יותר כוח, פחות עלויות.

סמנכ"ל התעשייה האווירית גיא בר לב מסביר: "הלחימה הימית עוברת מתפיסה של פלטפורמות בודדות למבני כוח גמישים ומרושתים". ויש יתרון נוסף - לא צריך להשקיע מיליארדים בבניית ספינות חדשות, אפשר לשדרג את הקיים.

בועז לוי, יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית, מדגיש כי ה-DIAMOND מאפשרת מעבר מהיר בין משימות הגנה להתקפה, מה שמעניק לחילות הים יכולת תגובה מהירה לאיומים משתנים בזמן אמת. (רק בטקסט באתר, לא בקריינות)

ה-DIAMOND היא תפיסת עולם. היא מאפשרת לצבאות להגדיל את השרידות של הכוחות שלהם, להרחיב את טווח הפעולה ולייצר הרתעה משמעותית במינימום זמן ובמקסימום יעילות. בעולם שבו הזירה הימית הופכת למורכבת יותר, היהלום של התעשייה האווירית הוא בדיוק השדרוג שחילות הים המודרניים חיכו לו.