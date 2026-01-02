כולל מדינה מוסלמית: היעדים שהישראלים יגלו ב-2026

2026 הגיעה ואיתה כמובן התכנונים שלנו לטיולים חדשים ברחבי העולם. בזכות דעיכת הלחימה בישראל חזרו כ-60 חברות תעופה זרות ואפילו נפתחו קווים חדשים למקומות מיוחדים בהחלט. לשם כך באנו לעשות לכם סדר ולשפוך אור על הטרנדים מהחודשים האחרונים שיצברו תאוצה ב-2026 - והמקומות שחלקנו אמנם כבר גילינו, אבל הטיסות הישירות לשם יעודדו עוד רבים לבקר ביעדים.

אלבניה

רובכם בוודאי לא שמעתם עליה כמעט עד היום, אבל המדינה הקטנה הזו בבלקן כבר התחילה להיות הטרנד החדש של הישראלים, ובשילוב הטיסות הישירות הרבות אין ספק שהיא תתבלט בהתאם. אלבניה, מדינה מגוונת מאוד שטיול קצר בה ייתן לנו קודם את התחושה שהיא "אירופה של פעם", אך יש בה טבע עוצר נשימה, עשרות אגמים בצבע טורקיז, היסטוריה עתיקה ואותנטיות רבה בזכות היותה מדינה לא ממש מתוירת.

בין המקומות הבולטים בטבע תמצאו את האלפים האלבניים כמובן, אזור מדהים לטרקים, נופים ירוקים וכפרים מסורתיים. באגם קומאן למשל יש שיט בין צוקים שנראים כמו פיורד בסקנדינביה ובאגמים ובחופים יש אפשרויות לעשות שנורקלינג, לשחות ולעשות קיאקים. כמו כן, יש את המעיין הכחול, כשמו הוא מקור מים טבעי בצבע טורקיז, לרגע אפשר לחשוב שזה באלפים השוויצרים אבל האמת שזה רק שעתיים טיסה מכאן.

עוד כדאי לדעת כי אלבניה זו אמנם מדינה בעלת רוב מוסלמי, אך קבלת הפנים שם חמה מאוד, גם לישראלים. בזכות מיקומה, היא מושפעת ממדינות הים התיכון כמו יוון או איטליה וגם מהתרבות העות’מאנית. כך, המטבח המקומי בעל מאכלים שיזכירו לנו מאוד את יוון אך עם טוויסט מקומי, כמו תבשילי כבש, דגים וכן שימוש רב בירקות וגבינות.

אז איך מגיעים? טיסות ישירות הפועלות מדי יום של סאן דור (אל על), ארקיע וישראייר

מדגסקר

המדינה הזו היא אחד היעדים הכי מיוחדים בעולם, אי עצום ומבודד יחסית, שבו הטבע התפתח לבד במשך מיליוני שנים. התוצאה היא עולם אחר לגמרי: חיות שאין בשום מקום אחר, נופים מרהיבים, תרבות ייחודית וחוויית מסע בג'ונגל שמרגישות כמו הרפתקה אמיתית. למעשה, כ־90% מבעלי החיים והצמחים שנמצאים במדגסקר קיימים רק שם. זיקיות בשלל צבעים וגדלים, צפרדעים זעירות, ציפורים נדירות ועשרות מינים של למורים, שהם הסמל של המדינה.

בין המקומות המפורסמים במדינה לטייל בהם, יש את הפארק הלאומי אַנְדְרִינְגִיטְרַה עם נופים הרריים, הפארק הלאומי רַנומַהפַאנה שהוא יער גשם עשיר בלמורים ובמפלים. שדרת עצי הבאובבים הענקיים בני מאות השנים, פארק צינגי דה במאראהה ובו יש תצורות אבן חדות כמו סכינים. מקום מרהיב שחובה להכיר זה האי נוסי-בה השייך למדינה ומציע חופים טרופיים מהיפים באוקיינוס ההודי עם צלילות ושנורקלינג בסמוך לשוניות האלמוגים.

החיים במדגסקר נעים מערים גדולות ועד לכפרים פשוטים ואורח חיים מסורתי. התרבות המקומית טמועה בשורשים אפריקאיים ואסייתיים. בכל פינה תמצאו שווקים צבעוניים ואנשים חמים, מוזיקה, ריקודים וטקסים מקומיים. אם הסתקרנתם לגבי האוכל, כדאי שתדעו שהמטבח המקומי מושפע ממדינות האזור ומאסיה, ומבוסס על אורז, ירקות, דגים, פירות טרופיים ותבלינים.

אז איך מגיעים? אין טיסות ישירות. מגיעים דרך קונקשיין באדיס אבבה, או עם חבילות של סוכנויות הנסיעות. ככל שיגבר הביקוש - הסיכוי לפתיחת קו ישיר יעלה

סלובקיה

המדינה הזו לא ממש מוכרת לנו אבל היא יעד ירוק ומפתיע השוכן ממש במרכז אירופה, עד כמה מרכז? בין אוסטריה מצד אחד - לאוקראינה מהצד השני. סלובקיה ידועה בטבע הררי מדהים, ערים עתיקות, טירות ואווירה רגועה ואותנטית - וכל זה במרחקים קצרים ובמחירים נוחים יחסית למערב אירופה.

הטבע הוא איך לא, גולת הכותרת של סלובקיה. הרי הטטרה אלו רכסי הרים שנמצאים בלב המדינה ובהם אגמים צלולים, מאות מסלולים ושורת פסגות לבקר בהן. אחד המקומות הקסומים זו העיירה Štrbské Pleso עם נוף מרהיב וקסום אל האגם וההרים שמסביב. עוד תמצאו במדינה הזו מספר עצום של מערות קרח ונטיפים מהיפות באירופה ועשרות טירות הפרוסות מצד אחד של המדינה לצד השני.

סלובקיה גם מתמחה במעיינות חמים ומרכזי ספא טבעיים עם עיירות מרפא כמו פישטני, ארכיטקטורה עתיקה וייחודית במיוחד בערים ברטיסלבה וקושיצה, וכן במטבח הפשוט והטעים הכולל אוכל כפרי כמו כיסוני תפוחי אדמה עם גבינת כבשים, מרקים, בשרים מעושנים, נקניקים ובירה מקומית.

אז איך מגיעים? טיסות ישירות של חברת וויז אייר לברטיסלבה החל ממרץ הקרוב

וייטנאם

תאמינו או לא, אבל זו אחת המדינות המגוונות והמרתקות ביותר באסיה. למרות שחלק מהישראלים כבר גילו אותה בטיול אחרי צבא, הטיסות הישירות שנפתחו לראשונה מישראל ממש בימים אלה, צפויות להגביר את הביקושים לכלל האוכלוסייה. טבע מרהיב ביופיו, תרבות עתיקה, כפרים מסורתיים, אוכל מפתיע לטובה ופייט לחופים של תאילנד אלו רק חלק מהדברים שוויטנאם מציעה.

קודם כל, מה שמיוחד בווייטנאם זה שלמרות שהמדינה משתרעת על פני אלפי קילומטרים, כל אזור בה נראה אחרת לגמרי. למשל, הצפון כולל הרים ירוקים, טרסות אורז ובעיקר כפרים. המרכז מתחיל בבירה האנוי, נמשך אל האתר המפורסם הא לונג ביי ובהמשך חופים טרופיים, אתרים היסטוריים ומערות ענק. הדרום למשל הוא אזור לח יותר ובו יש תמצאו יותר נהרות, ג'ונגלים ושווקים צפים.

למבקרים שם יהיה קשה לפספס את ההיסטוריה של המדינה שמורגשת בכל מקום: משושלות קיסריות, השפעה סינית, קולוניאליזם צרפתי והיסטוריה מודרנית מורכבת (כמו מלחמה מול ארה"ב בשנות ה-60). בשל כך, המטבח המקומי מגוון בהתאם וכולל כמה מאכלים שאתם חייבים לנסות. "פו" - מרק האטריות הלאומי, "באן מי" - סנדוויץ’ צרפתי-וייטנאמי וכמובן "ספרינג רולס" - אטריות אורז עם עשבי תיבול.

אז איך מגיעים? טיסות ישירות של חברת ארקיע, או קונקשיין באבו דאבי עם אתיחאד, רצוי להשוות היטב בין המחירים

לטביה

יעד שקט השייך למדינות הבלטיות ומציע עיר בירה מרשימה, טבע ירוק ופראי, חופים ארוכים בים הבלטי, היסטוריה עשירה ואווירה תרבותית מיוחדת עם המון מוזיאונים וטירות מימי הביניים - והכל בלי עומס תיירים ובזול.

לטביה היא אחת המדינות הירוקות באירופה עם כמות אינסופית של יערות צפופים, אגמים ונהרות. בין הפארקים הבולטים במדינה יש את "גאויה" עם טירות וארמונות, צוקים, קניונים, מסלולי הליכה ואופניים. יערות סיגולדה למשל נחשבים ל“שווייץ של לטביה” בזכות השילוב בין העצים להרים ובו ניתן לראות את המעבר בין העונות באופן קסום. בזכות היותה שוכנת על הים הבלטי, יש בלטביה גם חופים לבנים, שכן האזור הבולט הוא ביורמלה, עיירת נופש ליד ריגה עם יערות אורנים על החוף ובתי עץ.

התרבות במדינה מושפעת מגרמניה, רוסיה ומדינות סקנדינביה, כך שבמהלך השנה תמצאו לא מעט מקהלות ופסטיבלים בערים הגדולות בדגש על ריגה, חגים עממיים עם ריקודים ותלבושות ואוכל פשוט וטעים שמאפיין את מדינות האזור הקרות, עם לחם שיפון כהה, דגים, תפוחי אדמה, פטריות וקינוחים עם דבש ופירות יער.

אז איך מגיעים? טיסות ישירות של חברת אייר בלטיק