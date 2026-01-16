זהב, יהלומים וכסף מזויף: מלחמת הצללים של ארדואן ופוטין -בחצר האחורית שלנו | מיוחד לסופ"ש

שעה טיסה בלבד מישראל, מתחת לרדאר התקשורתי, מתרחשת מלחמת הצללים המוזרה והמסוכנת בעולם. ברוכים הבאים ללוב – הזירה היחידה על הגלובוס שבה רוסיה וטורקיה מנהלות קרב ישיר, ראש בראש, על השליטה בים התיכון.

מאז נפילת קדאפי, לוב הפכה לפרס הגדול של האזור. הנשיא הטורקי ארדואן נכנס למערב המדינה בנובמבר 2019 כדי להציל את טריפולי מקריסה, בתמורה לזכויות על הגז בים. מהצד השני, פוטין חדר למזרח המדינה "דרך החלון", באמצעות כוח וגנר, כדי לתפוס את "ברז הנפט" ולתקוע טריז בבטן הרכה של נאט"ו מדרום. אף אחד מהם לא פלש רשמית; הם הוזמנו על ידי הצדדים הלוחמים – ומאז הם מסרבים לצאת.

היסטוריה צבאית: הרובוטים מחליטים לבד

במרץ 2020, אדמת לוב ראתה היסטוריה צבאית מצמררת. לפי דוח מועצת הביטחון של האו"ם, רחפן טורקי מסוג Kargu-2 זיהה ופגע בכוחות אויב במימון רוסי של הגנרל חליפה חפתר. החידוש? הוא עשה זאת במצב אוטונומי מלא, ללא שום התערבות אנושית. הרובוט החליט להרוג לבד.

הטורקים היו באופוריה. חודשיים לאחר מכן, במאי 2020, הם השפילו את הרוסים כשכוחות פרו-טורקיים כבשו את בסיס "אל-ווטייה", השמידו שורת סוללות נ"מ רוסיות מסוג "פנציר" – ואפילו גנבו אחת שלמה. מטוס תובלה אמריקני נחת בחשאי, העמיס את המערכת הרוסית הסודית והטיס אותה לבסיס רמשטיין בגרמניה לחקירה.

אבל פוטין לא שוכח ולא סולח. התגובה הרוסית הייתה אכזרית: 14 מטוסי קרב (מיג-29) ללא סימני זיהוי הונחתו בלוב, ורוסיה פרסה מערכות שיבוש אלקטרוני מתקדמות (Krasukha). התוצאה הייתה "קיר בלתי נראה". ביוני 2020, המתקפה הטורקית נבלמה בחריקת בלמים ליד העיר סירת. המל"טים הטורקיים "התעוורו", החזית קפאה, והרוסים חפרו תעלה בעומק 70 ק"מ שחילקה את לוב לשניים. הסטטוס-קוו הזה מחזיק עד היום.

מכונת הכסף של פוטין: זהב ושטרות מזויפים

המלחמה הזו היא לא רק על שטחים, אלא בעיקר על כסף. במאי 2020 עצרו רשויות מלטה משלוח רוסי חשוד ונדהמו לגלות במכולות 1.1 מיליארד דולר בשטרות לוביים מזויפים, טריים מהמדפסות של פוטין. הכסף המזויף הציף את השוק, והתוצאה התפוצצה בפנים של כולם בסוף 2024, כשהדינר הלובי קרס והאינפלציה זינקה.

במקביל, בשנים 2023-2024 הפכה רוסיה את לוב ל"מכונת מזומנים". לפי דוח "Blood Gold" וחקירות במערב, זהב בשווי מאות מיליוני דולרים מוברח בכל שנה מסודאן ומאלי לבסיסים הרוסיים בלוב. שם הוא מועמס על מטוסי אילושין כבדים ומוטס החוצה, כדי להפוך למזומן עוקף-סנקציות עבור הקרמלין.

האיום הימי: צוללות רוסיות ונושאת מל"טים טורקית

נכון להיום, המעצמות הפסיקו להתחבא. רוסיה מיתגה מחדש את כוחות "וגנר" כ"גיס האפריקני" הכפוף למשרד ההגנה, ותחקיר של בלומברג חשף מגעים להסכם שיאפשר לספינות הצי הרוסי גישה לנמל טוברוק – צעד שמעלה חשש כבד במערב מפני הצבת צוללות רוסיות במרכז הים התיכון.

מנגד, טורקיה מבססת את אחיזתה בנמל אל-חומס ומקדמת את דוקטרינת "המולדת הכחולה". משם היא מפעילה את ספינת הדגל שלה, ה-TCG Anadolu – נושאת המל"טים המבצעית הראשונה בעולם, ומנסה לבצע סקרים לאיתור גז, אם כי לחץ בינלאומי עצר את המקדחים בינתיים.

הזווית הישראלית: הלקח של 2026

ישראל נמצאת עמוק בתוך הקלחת הזו, בזהירות. ב-2021 נחת בנתב"ג מטוס מנהלים המיוחס לסדאם חפתר, בנו של הגנרל חליפה חפתר והאיש החזק במזרח לוב (הצד הרוסי), לפגישות ביטחוניות.

אולם באוגוסט 2023 נשרפו הגשרים הדיפלומטיים. שר החוץ דאז, אלי כהן, נפגש ברומא עם השרה הלובית אל-מנגוש (מהצד הטורקי/מערבי). הדלפת הפגישה הציתה אש: מהומות פרצו בטריפולי, דגלי ישראל נשרפו, והשרה נאלצה לברוח לטורקיה מחשש לחייה.

זהו הסיפור של לוב: מדינה שבה רובוטים הורגים לבד, כסף מזויף מפיל כלכלות, ופוליטיקאים בורחים כי ניסו לדבר. הלקח הישראלי לשנת 2026 ברור: אין יותר תמונות יח"צ ואין לחיצות ידיים. יש רק מודיעין מאחורי הקלעים, עמוק ומתחת לרדאר.