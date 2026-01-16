גלימת היעלמות - גרסת המציאות: הטכנולוגיה המטורפת שלא ידעתם שקיימת | מיוחד לסופ"ש

הקופסה השחורה של תעשיית ההיעלמות נפתחת. שמיכות חלל שגרמו למוות של חיילים רוסים, יריעה ישראלית שהפכה ללהיט עולמי, והפנטגון שמצליח לזהות אתכם רק לפי הרעידות של החולצה.

נתחיל בחום. האויב מספר אחת הוא המצלמה התרמית. גוף האדם הוא משואה של 37 מעלות שצועקת למצלמות התרמיות "אני פה". עד 2023, הפתרון היה לחסום את החום עם שמיכות. בתחילת המלחמה באוקראינה, חיילים רוסים ניסו לרמות את הרחפנים עם שמיכות מילאר, שמיכות החלל הכסופות מערכות העזרה הראשונה. זה היה גזר דין מוות. למה? המילאר מחזיר כ-90% מהקרינה התרמית, אבל זה כמו לכסות סיר רותח - החום חייב לצאת.

בצד השני, אוקראינה פיתחה דרך חכמה יותר: פונצ'ו תרמי בשם "Brave1". שניים וחצי קילו, חסין מים ואש. הוא לא חוסם את החום, אלא מפזר אותו באיטיות ובאחידות. במקום גוף בולט, יש שטח "חמים". יעיל מאוד כל עוד לא זזים. כל תנועה יוצרת שובל חום שהרחפן מזהה, וכאן ישראל נכנסת לתמונה עם פתרון מסוג אחר. ה"קיט 300" של פולאריס סולושנס הוא מערכת הסוואה תרמית אקטיבית. הוא לא רק מפזר חום, הוא מעלים את הצורה התרמית. גם בתנועה הוא מטשטש את הגבולות של האדם והוא פשוט "נמס" ברקע. הוא גם יכול להחזיק משקל של 250 קילוגרמים שמותאם לאלונקה. בצה"ל וביחידות מיוחדות בנאט"ו זה כבר ציוד חובה.

קרני אור שמאתרות כל דבר

אבל הבעיות לא נגמרות כשאתה בלתי נראה לחום, כי יש מי שרואה אותך באור שונה לגמרי. הכירו את ה"לידאר". יורה מיליוני קרני אור בשנייה ומודד עם סטופר דמיוני כמה זמן לקח לקרן לחזור. ככה הוא בונה מודל תלת-ממדי של כל מה שפוגע: הגוף, הנשק, אפילו רצועות הכתף. הפתרון: "קוונטום סטלף" של חברת "הייפר סטלף" הקנדית. חומר חדשני שמבוסס על עדשות. מכירים את הסרגלים האלה של פעם שכשמזיזים אותם התמונה משתנה? החומר הקנדי עשוי מאלפי מנסרות זעירות כאלה שמכופפות את קרני האור מסביב לאובייקט. הלייזר של הרובוט פוגע ביריעה, "נוזל" הצידה ולא חוזר לסנסור.

הקאץ' – בתנועה. עשיתם צעד אחד? נחשפתם. זה טוב כרגע כהגנה על נכסים סטטיים, אבל אתם לא אמורים לדעת עליהם. אז חוקרים באוניברסיטת מרילנד מצאו דרך לעקוף את הבעיה: לא להעלים את הגוף, אלא לשבש את ההליכה. החוקרים מפתחים רפידה חכמה לנעל. בזמן הליכה היא שולחת אות חשמלי זעיר לשריר. זה גורם לו להתכווץ במאית השנייה מהר יותר. התוצאה: אתם נראים רגיל, אבל עבור האלגוריתם הפכתם לרעש סטטי.

הבד שיעלים אתכם בסביבה

ואם כבר רעש, במעבדות MIT הלכו על כיוון אחר לגמרי: בדים שמבוססים על "אפקט פלטייה". תחשבו על המדים האלה כמו על מזגן לביש. המערכת דוגמת את הטמפרטורה של הקיר שמאחוריכם ופשוט מייצרת את אותה טמפרטורה בדיוק על פני השטח החיצוני של הבגד. הרובוט מסתכל ורואה בדיוק את מה שהוא ציפה לראות: את הקיר. הוא מסמן "וי" וממשיך הלאה. המערכת זוללת סוללות בטירוף, אבל הפוטנציאל ענק. ומה עושים כשאין תקציב אמריקני? פה נכנסת סין. ב-2023 הציגה אוניברסיטת וואהן את "InvisDefense". מעיל שנראה רגיל, אבל מתנהג כמו שקר ויזואלי. ביום, דפוס שמבלבל מצלמות AI ב-57%, והכול במחיר של פחות מ-70 דולר. בלילה, יחידות חימום שיוצרות כתמים תרמיים לא טבעיים. זה עדיין לא מבצעי לגמרי, אבל כן בבחינה צבאית מתקדמת.

אז מה המסקנה? הקרב של 2026 הוא בין חיישנים לתעלולים. והמנצח הוא לא החזק, אלא זה שלא מופיע על המסך. כי בעולם של רובוטים – אם אתה לא דאטה, אתה לא קיים.