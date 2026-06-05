בזמן שכל העולם אובססיבי לישראל ועסוק באיראן, בים הקריבי מתחילה לנשב רוח מלחמה ישנה-חדשה. זה התחיל בחטיפה דרמטית של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו על ידי כוחות אמריקניים, והמשיך בכתב אישום מהדהד נגד ראול קסטרו בגין רצח אזרחים אמריקנים ב-1996.

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עכשיו כשהנשיא דונלד טראמפ מסמן את קובה כ"באה בתור", נראה שההיסטוריה לא רק חוזרת - היא דוהרת לעבר התנגשות חזיתית.

הדיווחים על רכישת 300 רחפני תקיפה בידי הוואנה, המסוגלים להגיע לחופי פלורידה, הציתו מחדש את הפרנויה בוושינגטון. עבור הקובנים, מדובר ב"פייק ניוז" שנועד להכשיר פלישה. עבור הבית הלבן, מדובר באיום קיומי. כדי להבין את עומק החרדה, צריך לחזור אל התקופה שבה האי הקטן כמעט הצית את העולם כולו.

הרומן הטעון החל ב-1898, כשארה"ב סייעה לקובה להשתחרר מספרד אך הותירה אותה כפופה להשפעתה. הכל התנפץ ב-1959 עם עליית פידל קסטרו לשלטון. האמריקנים לא איחרו להגיב: באפריל 1961 יצאה לפועל "הפלישה למפרץ החזירים" - מבצע צבאי הרפתקני שבו כ-1,400 גולים קובנים, שאומנו ומומנו על ידי ה-CIA, נחתו בחופי האי במטרה להפיל את המשטר.

המבצע הפך לפיאסקו מוחלט תוך 72 שעות. ללא סיוע אווירי אמריקני שהובטח, הכוחות נכתשו על ידי צבאו של קסטרו. הכישלון הצורב לא רק השפיל את ממשל קנדי, אלא דחף את קסטרו סופית לזרועות הסובייטים, מה שהוביל שנה לאחר מכן למשבר הטילים הגרעיניים המפורסם.

במשך עשורים קובה שרדה כמדינת לוויין קומוניסטית בחצר האחורית של ארה"ב, בתמיכתה המסיבית של מוסקבה. אבל ב-1991 חלה התפנית הגדולה ביותר: ברית המועצות קרסה. בבת אחת, קובה איבדה את המשענת הכלכלית והביטחונית שלה וצנחה לתקופה של רעב ועוני קיצוני. למרות זאת, המשטר שרד, והיחסים עם ארה"ב נותרו קפואים תחת אמברגו חונק.

השינוי הדרמטי הבא הגיע דווקא במחשכים. החל מ-2013, הרחק מעיני התקשורת, החלו להתנהל מגעים חשאיים ורגישים בין ממשל אובמה להוואנה. המפגשים נערכו ברובם על אדמת קנדה, תחת מעטה סודיות כבד, ובתיווך אישי ויוצא דופן של האפיפיור פרנציסקוס.

במשך 18 חודשים של "דיפלומטיה בחדרים סגורים", דנו הצדדים בחילופי אסירים ובסיום האיבה, עד לפריצת הדרך ב-2014. השיא - הגיע ב-2016, כשאובמה נחת בהוואנה לביקור היסטורי, ראשון של נשיא אמריקני מזה 88 שנים.

אך היום המטוטלת נעה שוב בקיצוניות. קריסת הכלכלה בוונצואלה, בת הברית הנוכחית, והלחץ הצבאי האמריקני המחודש, מחזירים את האזור לימי המלחמה הקרה. בעוד שר החוץ הקובני מצהיר על מוכנות ל"הגנה עצמית" והמודיעין האמריקני עוקב אחרי כל תנועת רחפן בנמל הוואנה, נראה שהיחסים בין המדינות נותרו בדיוק כפי שהיו תמיד: משחק שחמט מסוכן על לוח בוער. הפעם, עם טכנולוגיית רחפנים ורטוריקה של פלישה, ייתכן שסיפור הכיסוי הדיפלומטי לא יספיק כדי למנוע את הפיצוץ הבא.