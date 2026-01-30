הצהרות לחוד ומציאות לחוד: ה"ישראבלוף" בחניונים נמשך על חשבוננו | דנה כמה

עדיין עושקים אתכם בחניונים? זוכרים שהבטיחו לנו לבטל את המחדל הזה שנקרא "חוק החניונים"? חודשיים עברו מאז שהחוק של נעמה לזימי ומפלגת ש"ס נכנס לתוקף.

הכוונה המקורית הייתה חיובית ומוצדקת: שנשלם רק על הזמן שבו שהינו בחניון, לפי דקה. אלא שבמציאות הישראלית, התוצאה הייתה הפוכה. בעלי החניונים ניצלו את הפרצה, עשו סיבוב על החוק והקפיצו את המחירים באופן דרמטי.

לפני כחודש, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר מיהר לחגוג את ביטול החוק מול המצלמות. "המצב חוזר לקדמותו", הוא הצהיר בביטחון בפוסטים בפייסבוק ובווידאו מחויך לצד בעלי החניונים. אך חברים, הצהרה ברשתות החברתית לחוד ומציאות לחוד. כדי לבטל חוק צריך להעביר אותו בכנסת, ובינתיים? רק צרצרים. המונה ממשיך לדפוק על כל דקה, ומי שנדפק הוא בעיקר הציבור.

במקום להתאחד למען המטרה, חברי הכנסת עסוקים במלחמות קרדיט. הליכוד מגיש הצעה פה, "הדמוקרטים" שם, והחוק אפילו לא עבר קריאה טרומית. גם אחרי שזה יקרה, ממתין לנו דיון מתיש בוועדת הכלכלה שיעסוק בשאלה המורכבת – איך בכלל מחזירים את המחירים לקדמותם? למי בדיוק יש זמן לביורוקרטיה הזו? בטח לא לכיס המתרוקן שלכם.

בואו נגיד את האמת: רוב החניונים בישראל הם פרטיים. גם אם החוק יבוטל מחר בבוקר, בעלי החניונים לא ימהרו להוריד את המחירים שהתרגלו לגבות. לחברי הכנסת המצב הזה לא באמת בוער; להם יש החזר הוצאות מלא על חשבוננו, אז להם לא דחוף לשנות את השיטה. ולנו? לנו נשאר רק להמשיך להוציא את הארנק ולשלם את המחיר.