מדריך: איך לנצח בקטאן? | מיוחד לסופ"ש

קטאן הוא המבחן האולטימטיבי לתכנון אסטרטגי, ניהול משא ומתן קר רוח, ובעיקר ליכולת שלכם לקרוא את השולחן. זהו משחק שמזל הוא רק 10% ממנו; השאר הוא מדע מדויק של הסתברות, פוליטיקה וטקטיקה אכזרית במסווה של אי קטן וחמוד.

אז איך מפסיקים להיות השחקן הנחמד שתמיד נחסם, והופכים לשליט הבלתי מעורער של קטאן? הנה המדריך המלא, מההתנחלות הראשונה ועד לנקודת הניצחון המפתיעה.

עשה: היסודות לניצחון (שנקבעים ב-5 הדקות הראשונות)

1. המיקום הראשוני הוא 70% מהמשחק. נקודה. ההנחה הראשונית של שתי ההתיישבויות שלכם היא הרגע החשוב ביותר במשחק. אל תטעו: הסתכלו על מספרים, לא רק על משאבים: שחקנים חדשים מתרגשים מגישה לעץ ולטיט (חימר). שחקנים מנוסים יודעים שהמספרים 6 ו-8 הם המלכים הבלתי מעורערים של הלוח, ואחריהם 5 ו-9. עדיף לשבת על צומת עם מספרים טובים לקבלת משאבים נפוצים, מאשר על משאב נדיר עם מספר גרוע כמו 2 או 12.

גיוון הוא שם המשחק: התמקדות בשני סוגי משאבים בלבד היא מתכון לאסון. שאפו להתחיל עם גישה לפחות לשלושה משאבים שונים. זה ייתן לכם גמישות וימנע תלות במסחר נואש עם יריבים.

תכננו מסלול התרחבות: אל תניחו התיישבות סתם. שאלו את עצמכם: לאן אני מתרחב מכאן? האם יש לי גישה לנמל שיכול לשרת אותי? האם יש צומת איכותי שאני יכול להגיע אליו לפני כולם?

2. סחרו בחוכמה – ואל תעזרו למי שמוביל

זו הטעות הקלאסית שהורסת משחקים. שחקן שמוביל עם 8 נקודות מבקש מכם חימר כדי לבנות עיר ואתם נותנים לו? הרגע עזרתם לו לנצח.

הכלל החשוב ביותר במסחר: לעולם, אבל לעולם, אל תסחרו עם השחקן שמוביל בנקודות.

העדיפו סחר עם הבנק: לפעמים עדיף לסחור 3:1 או 4:1 עם הבנק מאשר לתת ליריב בדיוק את המשאב שהוא צריך.

בנו נמלים: אם יש לכם שפע של משאב אחד, המטרה הראשונה שלכם צריכה להיות להגיע לנמל תואם. זה ישחרר אתכם מהתלות בחסדי אחרים.

3. השתמשו בשודד כנשק – לא כנקמה

השודד הוא לא כלי לנקמה אישית על זה שמישהו חסם אתכם קודם. הוא כלי אסטרטגי. תמיד הניחו את השודד על המשבצת שמייצרת הכי הרבה ליריב שכרגע מוביל. בנוסף לחסימת משאבים, אתם גם "מסמנים" לשאר השחקנים מי האיום האמיתי, ומגבשים נגדו חזית.

4. קלפי פיתוח הם המפתח לניצחון שקט

שחקנים מתחילים בונים עוד ועוד דרכים. שחקנים מנצחים קונים קלפי פיתוח. הצבא הגדול ביותר זה שתי נקודות בטוחות והגנה מפני השודד.

מונופול: שימוש נכון בקלף הזה ברגע שכולם מחזיקים במשאב מסוים יכול להעניק לכם ניצחון מיידי.

נקודות ניצחון נסתרות: הנשק הסודי להפתיע את כולם בתור האחרון.

אל תעשה: המוקשים שישאירו אתכם מאחור

1. אל תצברו קלפים – הפחד מה-"7"

כל תור שאתם מסיימים עם 8 קלפים או יותר ביד הוא הימור מסוכן. הטלת הקוביות על 7 היא רק עניין של זמן, ואז תצטרכו לזרוק חצי מהמשאבים שעבדתם כל כך קשה להשיג. אם יש לכם מספיק לבנות משהו – בנו. אם לא – נסו לסחור או לקנות קלף פיתוח.

2. אל תתפתו ל"דרך הארוכה ביותר" מוקדם מדי

זהו פיתוי קלאסי, אבל לרוב בזבוז משאבים יקר בתחילת המשחק. דרכים לא מייצרות משאבים, וקל מאוד ליריב לחתוך אתכם ולגנוב לכם את התואר. התמקדו בבניית התיישבויות וערים, וקחו את הדרך הארוכה רק אם היא מגיעה באופן טבעי או כחלק ממהלך הניצחון.

3. אל תבנו דרכים לשום מקום

כל דרך שאתם בונים חייבת להיות עם מטרה ברורה: להגיע לצומת חדש, להתחבר לנמל, או לחסום יריב. דרך שבניתם סתם כי "היו לכם עץ ולבנים" היא משאב מבוזבז.

4. אל תשחקו "יפה" מדי

קטאן הוא משחק תחרותי. זה בסדר לחסום שחקנים, לסרב לעסקאות שלא משרתות אתכם ולהשתמש בשודד באופן אסטרטגי. מי שמנסה להיות חבר של כולם, בדרך כלל מסיים אחרון.

טיפ הזהב של האלופים: לנצח בלי שאף אחד ישים לב

הטעות הגדולה ביותר בקטאן היא להיראות כמוביל. ברגע שהשולחן מזהה שאתם איום, כולם יתאחדו נגדכם: לא יסחרו איתכם, והשודד יחנה על המספרים שלכם באופן קבוע.

האסטרטגיה המנצחת היא לשחק על "פרופיל נמוך". שמרו על 6-7 נקודות גלויות, אבל החזיקו בשרוול קלפי פיתוח (אבירים, נקודות ניצחון). ברגע הנכון, בתור אחד, בצעו "התפרצות": בנו עיר, חשפו נקודת ניצחון וקחו את הצבא הגדול ביותר, וקפצו מ-7 ל-11 נקודות לפני שמישהו הבין מה קרה. הניצחון הכי מתוק הוא זה שאף אחד לא ראה מגיע.