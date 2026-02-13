"לא פחות מרעידת אדמה": אחרי חשיפת i24NEWS - סערה סביב ציטוטי מנדלבליט

נתונים חדשים של חברת SCOOPER, המנטרת את השיח ברשתות החברתיות, מצביעים על שינוי חד בהיקף העיסוק הציבורי ביועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט.

השינוי נרשם בעקבות חשיפת i24NEWS מוקדם יותר השבוע, במסגרתה אושר כי מנדלבליט התנגד בתחילה לפתיחת בדיקה בתיק 1000.

על פי הניתוח, מאז הפרסום ב-9 בפברואר, נרשם זינוק של כ-1,100% בנפח האזכורים היומי של מנדלבליט. בעוד שבשבועות שקדמו לפרסום עמד הממוצע על כ-400 אזכורים ביום, ב-24 השעות שלאחר הפרסום זינק המספר לכ-5,000. בחינה חודשית מעלה כי מתוך כ-16 אלף אזכורים שנרשמו ב-30 הימים האחרונים, כ-10.3 אלף (כ-64%) נכתבו החל ממועד החשיפה.

השר עמיחי שיקלי, כתב את אחד הפוסטים היותר ויראליים השבוע בנושא כשציטט את דבריו של השר לשעבר חיים רמון ברשת X ופרסם אותם בדף הפייסבוק שלו: "למרות שהחשיפה שהיועמ"ש מנדלבליט שיקר בתצהיר חתום לבית המשפט היא לא פחות מרעידת אדמה, אמות הסיפים לא נעו בערוצי התקשורת המרכזיים. כמובן, זה לא מפתיע. השנאה של מקבלי ההחלטות בערוצים אלו לנתניהו וממשלתו מביאה אותם לכסות פעם אחר פעם על עבירות חמורות לכאורה מצד מי שמתיימר להיות שומרי סף...״

הנתונים מגיעים לאחר ששופטי בית המשפט המחוזי בירושלים אישרו השבוע כי הדברים שיוחסו למנדלבליט אכן נאמרו בזמן אמת. כזכור, פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף כי בשנת 2016 אמר מנדלבליט לפרקליט המדינה ולראש אגף החקירות: "על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה נגד ראש ממשלה". הפרקליטות הכחישה בעבר את הדברים בפני בית המשפט.

עוד נחשף כי ביולי 2016 נזף מנדלבליט בחוקרי להב 433, לאחר שהרחיבו את החקירה בניגוד להנחייתו המפורשת. "חשוב לי שתבינו את זה - כשאני מאשר כיוון מסוים אז אני מאשר כיוון מסוים. אבל אתם במקור אחר", אמר אז לחוקרים, "זה בפירוש לא מה שאני אישרתי בזמנו... שאין לי בעיה שתחקרו, אם תמצאו על מה".

בתגובה לפרסומים, התייחס השבוע מנדלבליט לדברים בתוכנית "7 עם שרון גל", טען כי החקירה המדוברת נסגרה מחוסר אשמה והוסיף: "זה ברור למה התכוונתי".