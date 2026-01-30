"מיני איי גלאפגוס": האיים המכושפים שהציוויליזציה לא הגיעה אליהם | מיוחד לסופ"ש

במרחק של כ-35 קילומטרים בלבד מחופי קליפורניה הנוצצים, שוכן אחד הסודות השמורים ביותר בארה"ב: הפארק הלאומי "איי התעלה" (Channel Islands). הארכיפלג, שזכה לכינוי "הגלאפגוס של הצפון", מציע חוויה פראית שקפאה בזמן. בשל בידודם הממושך מהיבשת, הפכו חמשת האיים ל"מעבדה אבולוציונית" המאכלסת מיני בעלי חיים וצמחים נדירים, כמו שועל האיים הסקרן, שלא ניתן למצוא בשום מקום אחר על פני כדור הארץ.

הביקור באיים הוא ניגוד מוחלט לקצב המהיר של לוס אנג'לס. כאן לא תמצאו כבישים, רכבים, מלונות או אפילו קיוסק לרכישת בקבוק מים. המבקרים נדרשים לעצמאות מוחלטת, כשהם יוצאים לטרקים על מצוקים דרמטיים, חותרים בקיאקים במערות ימיות או צוללים ביערות אצות ענקיים.

כל אי מציע עולם אחר: מאנאקאפה המשופע בציפורי שיר, דרך סנטה קרוז האידיאלי לשנורקלים, ועד לסן מיגל המבודד, בו ניתן לצפות בכלבי ים חמודים. ההגעה מתבצעת במעבורת מוונטורה, מסע שבו הלווייתנים והדולפינים הם לעיתים קרובות בני הלוויה שלכם. עבור מי שמחפש שקט בתולי וטבע במצבו הגולמי, מדובר ביעד חובה שנותר רחוק מהרדאר של התיירות הממוסחרת.