בעוד מספר שבועות ייפתח מונדיאל 2026, ולפי נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, הביקוש שווה ערך ל-"1,000 שנות מונדיאל בבת אחת". אלא שהנתונים בשטח מספרים סיפור אחר לגמרי: סיפור על אוהדים שנשדדים לאור יום. "אנחנו מיישמים מחירי שוק", התגאה אינפנטינו, אך השוק הזה נראה מעוות מתמיד. הכרטיס הזול ביותר לגמר בניו ג'רזי עומד על 4,185 דולרים - פי שבעה מהמחיר בקטאר 2022. הכרטיס היקר ביותר? 32,970 דולרים.

גם בשלבים המוקדמים המצב לא מעודד. במונדיאל 2014 בברזיל, כרטיס לשלב הבתים נעו בין 90 ל-275 דולרים. השנה, "המושבים הזולים" בארה"ב נמכרים ב-120 עד 200 דולרים, ומגיעים עד ל-1,200 דולרים למשחק בודד. המחירים הללו הופכים את חוויית המונדיאל לבלתי מושגת עבור הקהל המסורתי. אפילו דונלד טראמפ הודה בראיון ל-'New York Post': "לא ידעתי שאלו המספרים. למען האמת, גם אני לא הייתי משלם את זה".

מסע הישרדות: 1,000 דולרים ליום משחק - בלי טיסה או כרטיס כניסה

עבור אוהד שרוצה להגיע למשחקים היקרים בהיסטוריה, מחיר הכרטיס הוא רק קצה הקרחון. ניתוח העלויות הלוגיסטיות חושף מציאות בלתי אפשרית: במרבית האצטדיונים בארצות הברית, המחסור בתחבורה ציבורית יעילה כופה על האוהדים הגעה ברכב, כשמחיר חניה ביום משחק מאמיר ל-200 דולר.

למי שינסה להשתמש בתחבורה ציבורית (במקומות שבהם היא קיימת, כמו בניו ג'רזי), המחירים צפויים לזנק בשל עומסים ותעריפי שיא. תחילה רצתה מושלת ניו ג'רזי להעלות את מחיר כרטיס רכבת המחברת בין ניו ג'רזי לניו יורק מ-12 דולרים ל-150 דולרים, אך לאחר כמה שבועות "התפשרה" על המחיר החדש - 105 דולרים לכרטיס רכבת בודד כדי להגיע למשחקים.

הוצאות הלינה והמזון משלימות את התמונה: בערים המארחות, מחיר ממוצע ללילה במלון בסיסי בשילוב ארוחות ושתייה בתוך האצטדיון (שם נקניקייה וקולה יכולות להגיע ל-25 דולר), מציב את עלות ה"יום במונדיאל" על למעלה מ-1,000 דולר לאדם - וזה עוד לפני שקניתם כרטיס כניסה. "אנחנו מוטרדים מהדיווחים על תמחור אטום ושיטות מטעות", כתבו חברי הקונגרס פרנק פאלון ונלי פו במכתב חריף לפיפ"א, בו האשימו את הארגון ביצירת מצג שווא של מחסור בכרטיסים כדי לדחוף את המחירים למעלה.

המרד השקט של המלונות והאוהדים

התוצאה של הניצול הכלכלי הזה ניכרת בשטח. דוח של איגוד המלונות האמריקני (AHLA) חושף כי בערים מארחות כמו סיאטל, בוסטון וסן פרנסיסקו, המונדיאל נתפס כרגע כ"נון-איבנט", עם הזמנות מלונות שנמצאות מתחת לממוצע של שנה רגילה. מחסור באוהדים בינלאומיים, שנרתעים מקשיי ויזה ועלויות טיסה, מותיר את פיפ"א עם אצטדיונים שרחוקים מלהיות מלאים. למשחק הפתיחה של ארצות הברית נגד פראגוואי, למשל, נמכרו כ-41,000 כרטיסים בלבד עד סוף אפריל - באצטדיון המכיל כמעט 70,000 מקומות.

בזמן שארה"ב מסתבכת, מקסיקו וקנדה הופכות לאלטרנטיבה השפויה. עם מחירי לינה נוחים יותר וחקיקה בקנדה האוסרת על מכירה חוזרת מעל למחיר הנקוב, האוהדים מצביעים ברגליים. לפי אתר 'SeatPick', המחירים בשוק המשני בארה"ב יצנחו ככל שיתקרב הטורניר. נכון לעכשיו, פיפ"א תקועה עם המון כרטיסים.

כשהכדורגל איבד את נשמתו

ארצות הברית עלולה למצוא את עצמה מארחת מונדיאל לעשירים בלבד, נטול את הנשמה והאנרגיה של האוהד הפשוט. כפי שזה נראה כרגע, המנצחות הגדולות עשויות להיות קנדה ומקסיקו, השכנות מצפון ומדרום, שהבינו שמונדיאל הוא קודם כל חגיגה עממית. אינפנטינו אולי הבטיח להביא "נקניקייה וקולה" למי שיקנה כרטיס ב-2 מיליון דולר, אך נראה שרוב האוהדים יעדיפו לצפות במשחק מהבית - עם נקניקייה מהסופר שעלתה להם קצת פחות.