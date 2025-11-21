התקווה והאכזבה - האם סוף סוף בן גביר יגשים את שאיפותיו בהר הבית? | משה שטיינמץ

סבב המינויים במשטרה חשף השבוע הרבה דברים מתחת לפני השטח. הניצב שקיבל את מחוז ירושלים וסירב לפרוש, הסמפכ"ל המנוסה שחוזר למחוז בצעד תמוה, והניצבים שהובטח להם קידום, ושוב נשארו מאחור.

לפני קצת יותר משנה בן גביר החליט למנות את אמיר ארזני למפקד מחוז ירושלים. ארזני לא אמור היה להיות מפקד מחוז בגלל הסתבכות מול שני שוטרים שלו, שבעקבותיה הוחלט שלא יכהן בתפקיד פיקודי.

אבל לבן גביר ש"מגבה את השוטרים" זה פחות הפריע, הוא היה בטוח שארזני יישם את מדיניותו בהר הבית. מהר מאוד ארזני סירב לדרישות של בן גביר, גם כשהמפכ"ל בצעד (אנטי) פיקודי חריג התייצב לצד השר ולא גיבה את מפקד המחוז שלו.

בקיץ חשפנו ב-i24NEWS שארזני התייאש והחליט לסיים את התפקיד, אבל רק אחרי רמדאן שיחול בפברואר. בן גביר לא ויתר, הוא לחץ ולחץ, המפכ"ל דני לוי לא גיבה, וארזני נשבר והסכים לעזוב עכשיו.

את ירושלים יקבל מקורבו של בן גביר, הסמפכ"ל אבשלום פלד. זה שכמעט היה מפכ"ל, ולא מוכן לפרוש למרות שלפי זקני המשטרה הוא כנראה הניצב המבוגר אי פעם (64).

בן גביר ולוי סגרו דיל: האיש של השר לירושלים, האיש של לוי - יאיר חצרוני ממחוז מרכז - יהיה הסמפכ"ל הבא.

את מחוז מרכז יקבל ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז דרום לשעבר שהיה בשנה האחרונה בלימודים.

לכהן הוצע תפקיד המזכיר הביטחוני של בן גביר, שהיה מסמן אותו פוליטית וגומר לו את הקריירה אצל השר הבא. בסוף הוא קיבל את מחוז מרכז וכעת עם הרקורד הציבורי על ה-7.10 והעובדה שזה תפקיד ניצב שלישי שלו - מול הרבה ניצבים חסרי ניסיון, הוא צעד לפני כולם במירוץ לתפקיד המפכ"ל הבא.

פרץ עמר ואבי ביטון - שני הניצבים המנוסים האחרים קיבלו לפני שנה כל אחד בנפרד, הבטחה להיות הסמפכ"ל הבא. ההבטחה כצפוי לא קויימה. לפחות אחד מהם שמע על כך השבוע דרך אמצעי התקשורת. עמר בשנה האחרונה עומד בראש מינהלת מיותרת, ביטון הושאל לארגון ביטחוני אחר. עמר, בעצמו בן יותר מ-60 ואחרי ארבעה תפקידי ניצב - כנראה יפרוש.

השאיפות של בן גביר בהר הבית

בחזרה לירושלים ולהר הבית, לשר שאיפות רבות, להרחיב את שעות פתיחת ההר ליהודים, לאפשר הכנסת תשמישי קדושה ולמנוע צווי הרחקה. ארזני מיד כשקיבל את המינוי הקבוע, עשה רק מה שהוא חושב לנכון ולא נכנע. "תהיה קצת פחות עקשן" פרגן לו בן גביר כשענד על כתפיו את הדרגות, ולא האמין שהעקשנות תופנה מהר כלפיו. האם גם פחד, שעכשיו נחשב לעושה דברו של השר, ינהג אותו דבר?