עבור הישראלי הממוצע, קפריסין היא שם נרדף לחופשה מהירה, חופים זהובים ומלונות "הכול כלול" במרחק של פחות משעת טיסה. אך מתחת למעטה התיירותי המשומן, האי השכן עובר בשנים האחרונות מהפכה דרמטית: ממוקד של סכסוך אתני קפוא, הוא הפך לאחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר של ארגון האמנה הצפון-אטלנטית (נאט"ו) ושל מדינת ישראל באגן הים התיכון. הקשר בין המדינות, שמתחיל עוד לפני הקמת המדינה, הפך לשותפות גורלית שמשפיעה על הביטחון, האנרגיה ואפילו על האופן שבו ישראלים מתחתנים.

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התחנה האחרונה לפני הבית: מפאולוס השליח ועד מחנות המעצר

הסיפור המשותף של קפריסין וישראל מתחיל אלפי שנים אחורה. עוד בתקופת הנצרות המוקדמת, האי שימש גשר קריטי בין ארץ ישראל לאירופה. כבר במאה הראשונה לספירה ביקרו בו השליחים פאולוס וברנבאס, והפכו אותו לאחד המרכזים הנוצריים הראשונים מחוץ לישראל. לאורך הדורות עבר האי מיד ליד – מהביזנטים והצלבנים ועד לאימפריה העות'מאנית, ששלטה בו מאות שנים.

אך הפרק המכונן ביותר עבור הקהל הישראלי התרחש בין השנים 1946–1949. קפריסין, שהייתה אז מושבת כתר בריטית, שימשה כנקודת מעצר מרכזית עבור כ-53,000 ניצולי שואה שביקשו להגיע לארץ ישראל ונתפסו על ידי הצי הבריטי. מחנות המעצר על אדמת האי הפכו לתחנה האחרונה והקשה בדרכם של המעפילים הביתה. קשר דם היסטורי זה נטע את היסודות ליחסים המורכבים שבאו לאחר מכן, כשהאי זכה לעצמאותו ב-1960.

האי שקפא בזמן: הפצע המדמם של מלחמת 1974

התפנית המודרנית של האי החלה ב-1960 עם קבלת העצמאות מבריטניה. היחסים עם ישראל ידעו עליות ומורדות, בעיקר בשל ניסיונותיה של ירושלים להתקרב לטורקיה - יריבתה המרה של קפריסין. בשנת 1974, בעקבות ניסיון הפיכה שנועד לאחד את האי עם יוון, פלשה טורקיה לשטח הצפוני של קפריסין. מאז ועד היום האי מחולק: בדרום שוכנת "הרפובליקה של קפריסין" המוכרת בינלאומית, ובצפון "הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין" הכובשת, שרק אנקרה מכירה בה.

בין שני החלקים מפריד "הקו הירוק", אזור חיץ המנוהל על ידי האו"ם. הקפריסאים הטורקים תלויים מבנית בטורקיה, ומשתמשים בשיח של 'ארץ האם' ו'ארץ התינוק' באופן מילולי. בנוסף, ואולי הכי חשוב - טורקיה מחזיקה בצפון כ-40 אלף חיילים, נוכחות שמעוררת מתיחות מתמדת מול האיחוד האירופי וישראל.

מ"מאווי מרמרה" לברית ה"זהב הכחול"

עד 2010, היחסים בין ישראל לקפריסין ידעו משברים מודיעיניים, כמו מעצרו של רם בן ברק, לימים סגן ראש המוסד וכיום חבר כנסת ב"יש עתיד", בניקוסיה ב-1991 במהלך מבצע השתלת האזנות בשגרירות איראן בניקוסיה. אולם אירועי המשט לעזה ("מאווי מרמרה") ב-2010 שינו הכול. ככל שהיחסים עם טורקיה התדרדרו, ישראל מצאה בקפריסין שותפה אסטרטגית. גילוי מאגרי הגז הטבעי במים הכלכליים המשותפים יצר ברית הדוקה. הסכם "האיסטמד" (EastMed) להקמת צינור גז לאירופה ופרויקט "מגשר אירו-אסיה" - כבל חשמל תת-ימי שיחבר את רשת החשמל הישראלית ליבשת - הפכו את קפריסין לשותפה אסטרטגית של ישראל.

אולם הברית היא לא רק כלכלית, אלא גם צבאית ומודיעינית. לאורך השנים הפכה קפריסין לזירה של "מלחמה שקטה". בשנים האחרונות המוסד סיכל על אדמת קפריסין מספר פיגועים של משמרות המהפכה האיראניות נגד אנשי עסקים ותיירים ישראלים, כאשר הטרור האיראני עושה שימוש מטריד בשטחי צפון קפריסין כבסיס פעולה. צה"ל קיים בעבר סדרת תרגילים נרחבת בהרי הטרודוס שבקפריסין בשיתוף המשמר הלאומי הקפריסאי. התרגילים נועדו לדמות לחימה בעומק שטח אויב, בדגש על מתאר לבנון, וכללו ניווטים בשטח הררי קשה, התמודדות עם מתארים תת-קרקעיים ופשיטות בסיוע מסוק.

מרץ 2026: כשקפריסין הפכה לחזית מול איראן וחיזבאללה

המתיחות הביטחונית הגיעה לשיא חדש במלחמת "חרבות ברזל". ביוני 2024 נסראללה איים על קפריסין באופן ישיר, בטענה שאם תאפשר לישראל להשתמש בתשתיותיה למלחמה, חיזבאללה יתייחס אליה כאל "חלק מהמלחמה" ויפגע בה. בפרוץ מבצע "שאגת הארי", כטב"ם איראני מסוג "שאהד" חדר ופגע במסלול המראה בבסיס חיל האוויר המלכותי הבריטי (RAF) "אקרוטירי" הנמצא בדרום קפריסין, שלפי דיווחים שיכן באותה העת מטוסי ריגול אמריקנים. האירוע המחיש שקפריסין היא כיום חזית פעילה בסכסוך הישראלי-איראני, וישנן כעת קריאות התנגדות מצד תושבים לנוכחות הבסיסים באי, ואף דרישות מהבריטים - לעזוב.

בתגובה לאיומים הגוברים על קפריסין, יוון ומדינות אירופיות אחרות שלחו נכסים צבאיים לאיזור. בנוסף, ארצות הברית הגבירה את נוכחותה באי ואף ביקשה להקים בו מרכז מבצעי משולב לתיאום הגנה אווירית. אנקרה, מצידה, הגיבה בזעם ופרסה מערכות הגנה בצפון האי. המתיחות הזו הופכת את קפריסין לנקודת התורפה והחוזק של אירופה - בו זמנית.

המקלט האזרחי והעומק האסטרטגי של ישראל

למרות הדרמה הגיאו-פוליטית והצבאית, קפריסין נותרה עבור הישראלים מקלט אזרחי יחיד במינו. מלבד התיירות ששברה שיאים לאחר המשבר עם טורקיה, האי הפך ליעד המרכזי לנישואים אזרחיים. מדי שנה כאלף זוגות ישראלים נישאים באי - ירידה מסוימת לעומת כ-1,500 זוגות בעבר, וזאת בשל כניסת "נישואי יוטה" המקוונים המאפשרים להתחתן בשיחת וידאו מהסלון. למרות זאת, עבור רוב הישראלים הבוחרים במסלול האזרחי, הקרבה הגיאוגרפית והחקיקה הנוחה הופכים את האי לפתרון הנגיש ביותר עבור מי שאינו יכול או רוצה להינשא דרך הרבנות.

החיבור הזה, שבין העם בישראל לעם בקפריסין, חזק לעיתים מהתנודות הפוליטיות. דוגמה חיה לכך ראינו על בימת אירוויזיון 2026: בזמן שהשופטים המקצועיים בקפריסין העניקו לישראל 0 נקודות עגולות, הקהל הקפריסאי בבית הצביע בהמוניו והעניק לנציג הישראלי 8 נקודות. אולי זהו כל הסיפור כולו - שמעבר לאינטרסים של הממשלות, קיים חיבור אנושי עמוק לשכנה שמעבר לים.

קפריסין היא כיום "העומק האסטרטגי" של ישראל במלוא מובן המילה. מה שהיה פעם יעד לנופש בלבד, הפך למבצר של נאט"ו ולבעלת ברית גורלית. שיתוף הפעולה הצבאי, האנרגטי והאזרחי הופך את האי הקטן לשחקן מפתח ביציבות המזרח התיכון כולו. ככל שהאזור ימשיך לבעור, עיניה של ישראל ימשיכו להיות נשואות אל האי השכן, שבמרחק טיסה קצר מציע לירושלים הרבה יותר מרק חוף וים - הוא מציע שותפות גורלית.