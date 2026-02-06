ילדים מחוץ לנישואים, אישומים באונס וגלות: הסקנדלים של בני המלוכה באירופה | מיוחד לסופ"ש

בעשורים האחרונים נדמה שקסם המלוכה האירופית נסדק, ובני המלוכה נוטשים מסורות בנות מאות ואלפי שנים בתמורה לחיים של חופש, סקנדלים שלא היו מביישים את משפחת קרדשיאן, והפרת כללי האתיקה והמוסר.

מאחורי הארמונות, הטקסים והכובעים המוגזמים מסתתרת מציאות הרבה פחות זוהרת: בני ובנות למשפחות מלוכה שגדלו לתוך פריבילגיה קיצונית, חשיפה ציבורית מתמדת ולחץ עצום ״להיות מושלמים״- לעיתים הם מוצאים את עצמם בלב שערוריות שמטלטלות מדינות שלמות.

הסקנדלים הללו אינם רק רכילות עסיסית: הם מעלים שאלות עמוקות על כוח, אחריות ציבורית והאם יש עוד מקום בעולמנו המודרני למשפחות מלוכה בכלל.

המקרה של מריאוס בורג הויבי בנורווגיה הוא אולי הדוגמה הבולטת ביותר מהעת האחרונה.

הויבי, בנה של נסיכת הכתר מטה-מריט מקשר קודם, אינו נסיך רשמי ואינו יורש עצר, אך גדל בלב הארמון ובצל הממסד. הויבי, בן 29, עומד בפני משפט פלילי באוסלו שבו הוא הואשם בסך הכול ב־38 אישומים פליליים שונים, כולל אשמות של ארבעה מקרים של אונס - חלקם לכאורה כללו גם מצבים שבהם הנשים לא היו בהכרה. מריאוס הכחיש אשמה בעניין האונס, אך מכיר באשמה בכמה עבירות קלות יותר במסגרת האישומים הכוללים גם אלימות, הפרת צו הרחקה וסמים.

בבריטניה, הסיפור של הנסיך לשעבר אנדרו כבר הפך למקרה בוחן קלאסי.

אנדרו, בנה השני של המלכה אליזבת השנייה, נקשר בקשר הדוק עבריין המין לג’פרי אפשטיין והואשם בתקיפה מינית של קטינה - האשמות שהוכחשו אך הובילו להסדר כספי מחוץ לכותלי בית המשפט. הראיון הכושל שלו ל-BBC, שבו ניסה “להסביר את עצמו”, רק החמיר את המצב. התוצאה הייתה מהפכנית מבחינה ההיסטוריה של משפחת המלוכה הבריטית, אך אומללה עבור אנדרו עצמו: שלילת כל תאריו (כולל תואר ״הנסיך״ הנחשק מכל), הדחה מתפקידים ציבוריים, וניסיון ברור של בית המלוכה להרחיקו מהעין הציבורית.

הנסיך הארי מייצג סוג אחר של שערוריות ונטישת נורמות.

בצעירותו הוא סיפק לצהובונים החטטנים בממלכה תמונות של מסיבות פרועות, שתייה מופרזת והתחפשות לנאצי באירוע פרטי - תקרית שעוררה זעם ציבורי. בהמשך, נישואיו למייגן אשר הובילו לניתוק שלו מהמשפחה, המעבר לארצות הברית, הראיונות עם אופרה ווינפרי והספר האוטוביוגרפי שבו תיאר שימוש בסמים, קנאה בין אחים ותחושת הזנחה, כל אלה הפכו אותו לסמל של מרד בDNA המלכותי.

הפרישה של הארי מהחיים המלכותיים הובילו למחלוקת מהותית בדעת הקהל בבריטניה: עבור תומכיו, הארי הוא קורבן של מערכת אטומה, שוביניסטית, וגזענית. עבור מבקריו, הוא נסיך מפונק, שלא עבד יום מימיו, המחליט לכבס כביסה מלוכלכת בפומבי, במקום ליישב סכסוכים משפחתיים בצורה נאותה.

במונקו, משפחת גרימלדי מספקת כבר עשרות שנים רצף כמעט בלתי נגמר של סקנדלים.

הנסיך אלבר השני הודה בקיומם של ילדים מחוץ לנישואים עוד לפני שהתחתן, ואחיותיו קרולין וסטפני, נקשרו לנישואים קצרים, מערכות יחסים סוערות וטרגדיות אישיות שזכו לסיקור חסר רחמים.

גם בספרד, בנותיו של המלך לשעבר חואן קרלוס גדלו בצל פרשיות שחיתות, קשרים כלכליים מפוקפקים וגלות כפויה של האב.

אף שהן עצמן לא הואשמו בפלילים חמורים, אורח חייהן – בזבזני, מנותק ולעיתים פרובוקטיבי, הפך אותן לסמל של ניתוק המלוכה מהציבור הספרדי בתקופה של משבר כלכלי חריף. כלומר- בזמן שהנסיכות לבושות במותגי יוקרה, נוסעות ברכבים היקרים ביותר ומטיילות ליעדים נוצצים - האזרח הספרדי הפשוט נאבק לסיים את החודש.

המכנה המשותף לכל הסיפורים הללו ברור: ילדי משפחות מלוכה נולדים לתוך עולם שבו הגבולות מטושטשים. כסף, כוח ויחס מיוחד יוצרים לעיתים תחושת חסינות, בעוד שהתקשורת והציבור עוקבים אחר כל צעד שלהם, בתקווה שימעדו ויחשפו את ״האנושיות״ שלהם.