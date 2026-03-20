ממפציצי ענק שנשארו איתנו עוד מהמלחמה הקרה, ועד טילים בליסטיים שחוצים יבשות בדקות ספורות. המלחמה הנוכחית בציר שבין ישראל, איראן וארצות הברית, מציגה שדה קרב שבו הישן והמוכר פוגש את החדש והקטלני.

הסוחוי 24 (SU-24)

מטוס התקיפה הסובייטי, או כמו שנאט"ו קוראת לו: ה"פנסר". הוא נכנס לשירות ב-1974, אבל אל תתנו לגיל לבלבל אתכם: עם מהירות של יותר מ-1,600 קמ"ש ויכולת לשאת 8 טונות של חימוש, כולל פצצות חודרות וטילים מונחי לייזר, הוא עדיין סוס עבודה.

הפרט המדהים? לאיראן יש 24 מטוסים כאלה, והם בכלל לא קנו אותם. טייסים עיראקים הבריחו אותם לשם במלחמת המפרץ ב-1991, ומאז הם חלק מחיל האוויר של משמרות המהפכה.

האיום המיידי: חורמשהר-4 (או ה"ח'ייבר").

זה הטיל הבליסטי שמטריד את ישראל. איראן חשפה אותו בשנה שעברה, והוא מפלצת של טווח בינוני. מה זה בינוני? 2,000 קילומטרים. המשמעות? הוא מכסה בקלות את כל שטח ישראל, בסיסים אמריקניים במפרץ, ואפילו חלקים מאירופה.יש לו את ראש הנפץ הכבד ביותר בארסנל האיראני - עד 1,800 קילוגרמים. תוסיפו לזה מערכת הנחיה לוויינית, וזמן הגעה של 12 דקות בלבד מאיראן לישראל - ותקבלו אתגר עצום למערכות ה"חץ", ה"פטריוט" וה-THAAD האמריקנית.

ומה בצד הישראלי? זו התשובה שוברת השוויון ה"אדיר"

כשמדברים על הנשק הקטלני ביותר של ישראל במערכה מול איראן, לא מדובר רק בכוח אש, אלא בטכנולוגיה טהורה. ה"אדיר" הוא מטוס החמקן המתקדם בעולם, שעבר התאמות מיוחדות במיוחד עבור חיל האוויר. היתרון העצום שלו? הוא רואה הכל, אבל אף אחד לא רואה אותו. הוא מסוגל לחדור את מערכות הרדאר וההגנה האווירית הצפופות ביותר של איראן, לשבש אותן בזמן אמת, להטיל חימוש חכם ומדויק – ופשוט להיעלם.

ואם תשאלו מקורות זרים? הם יזכירו לכם שמאחורי האדיר עומד גם ה"יריחו 3" – טיל בליסטי בין-יבשתי שלפי פרסומים בעולם נושא את יכולות "יום הדין" של ישראל. אבל ה"אדיר"? הוא כבר מביא קבלות בשטח.

אבל אי אפשר לדבר על שוברי שוויון בלי להזכיר את השם שמסעיר בימים אלה את סוכנויות המודיעין בעולם: טיל "דרור כחול".

בישראל, כרגיל, שומרים על עמימות מוחלטת ולא מאשרים דבר, אבל על פי דיווחים של גורמים זרים, זהו בדיוק הנשק הסודי והמדויק ששימש לחיסולו הדרמטי של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי.

אותם פרסומים זרים מתארים טיל קטלני עם חתימה נמוכה, בעל יכולות חדירה ודיוק של מילימטרים, שהשאיר את טבעת האבטחה האיראנית חסרת אונים לחלוטין.

בין אם "דרור כחול" הוא פרויקט מסווג שמעולם לא נחשף או בגדר תעלומה, על פי אותם דיווחים בעולם מדובר בנשק שהנחית על טהרן את רעידת האדמה הגדולה ביותר שידעה - והוכיח שלזרוע הארוכה יש כתובת מדויקת.

הסבא האימתני של חיל האוויר האמריקני

נעבור לאמריקנים. להם יש את המפציץ B-52. זה הסבא האימתני של חיל האוויר האמריקני. הוא נכנס לשירות ב-1955, אבל הוא כאן כדי להישאר. שמונה מנועים, 50 אלף רגל, ויכולת לשאת יותר מ-31 טונות של חימוש – מפצצות חכמות ועד נשק גרעיני.

הוא מגיע לטווח של 14 אלף קילומטרים בלי תדלוק, והוא אחראי ל-40 אחוזים מהפצצות שהוטלו במלחמת המפרץ. לפי התכנון של הפנטגון? המפציץ הזה צפוי לטוס עד שנת 2050. 95 שנות שירות לכלי טיס אחד. מטורף.

הנשק השנוי ביותר במחלוקת – חימוש המצרר

השיטה כאן פשוטה, ואכזרית. פצצת המצרר נפתחת באוויר ומפזרת עשרות עד מאות פצצות קטנות – "בומבלטים" – על פני שטח ענק.

הסכנה פה היא כפולה: גם פגיעה נרחבת ובלתי נשלטת בזמן אמת, וגם ה"נפלים" – אותן פצצות קטנות שלא התפוצצו, הופכים למעשה לשדה מוקשים לשנים קדימה. יותר מ-120 מדינות חתמו על אמנה שאוסרת את השימוש בהן, אבל מעצמות כמו ארצות הברית ורוסיה? הן נשארו בחוץ, וממשיכות להחזיק במחסנים את הנשק שמפזר מוות מהאוויר, נשק ישן, טכנולוגיות שוברות שוויון – ומזרח תיכון אחד שנלחם על חייו