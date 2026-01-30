מכ"ם במקום מצלמה, רשת במקום גדר: המהפכה השקטה שתשמור על הגבולות | מיוחד לסופ"ש

דמיינו את הסיטואציה הבאה: ערפל כבד אופף את הגבול. המצלמות הסטנדרטיות עיוורות לחלוטין. במציאות שלפני ה-7 באוקטובר, זה היה הרגע שבו האויב חומק מתחת לרדאר. כאן נכנס לתמונה הELM-2058. זה אולי נשמע כמו שם של מדפסת משרדית, אבל מדובר ברחפן הנושא מכ"ם SAR ממוזער - טכנולוגיה שעד לא מזמן דרשה מטוס בגודל של מקרר. הוא לא זקוק לאור; הוא שולח גלי רדיו שחודרים עשן, גשם וערפל כאילו היו אוויר שקוף.

אבל ה"אס" האמיתי הוא יכולת ה-GMTI. המכ"ם הזה יודע למדוד את "אפקט דופלר" ולזהות תנועה של מחבל המסתתר בתוך שיח, כשהוא מפריד בין תנועת העלווה ברוח לבין תנועת האדם. המערכת לא רק רואה מה קורה עכשיו – היא משווה את התמונה הנוכחית לזו של אתמול ברמת המילימטר. אם מישהו חפר בור למטען או הזיז סלע, המערכת תדע שהאדמה "זזה" ותסכל את האיום עוד לפני שהאויב הגיע למגע.

הצלף שלא מפספס

אם המכ"ם הוא העיניים, ה-APUS 60 הוא היד המכה. זהו "צלף מרחף" – כלי הממריא אנכית כמסוק וטס כמטוס. להביו בעלי הפסיעה המשתנה מאפשרים לו לעמוד באוויר יציב כמו בטון. בניגוד ל"רחפנים מתאבדים" שמתפוצצים על המטרה ונעלמים, ה-APUS הוא צלף קר רוח. הוא מזהה חוליה, מתייצב, מבצע ירי מדויק – וחוזר הביתה לטעינה.

מעליהם מפטרל "השריף של השמיים" – ה-Blue Sky Warden. בשיתוף פעולה עם L3Harris האמריקאית, לקחו פלטפורמה של מטוס ריסוס (Air Tractor) והפכו אותה למרכז פיקוד מעופף. למה מטוס ריסוס? כי הוא זול, אמין ויכול לטוס נמוך ולאט במשך שעות. הוא משמש כ"ראוטר בשמיים", שומר על רצף מודיעיני 24/7 מעל הגזרה בלי עלויות העתק של מטוסי קרב.

על הקרקע, מחכים הרובוטים ההיברידיים. אלו כלים על גלגלים שיודעים לכבות מנוע ולעבור למצב "סלע" – שקט וקר, שבלתי ניתן לזיהוי באמצעים תרמיים. הם יכולים לשכב במארב דומם ימים שלמים, וברגע הזיהוי – להתעורר ולירות בשבריר שנייה.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

הלקחים שנכתבו בדם

אחרי השבת השחורה, קשה שלא לשמוע את התיאורים הללו בציניות. הרי גם ב-7 באוקטובר הייתה לנו מערכת "רואה-יורה" מתוחכמת, והיא קרסה כמו מגדל קלפים מול טרקטורים ורחפנים פשוטים. האם זו שוב אותה קונספציה מסוכנת? בתעשייה האווירית טוענים שהתשובה היא "לא" מוחלט. ה-DNA של המערכת הזו נבנה מתוך חורבות הגדר הישנה.

עד היום, הגבול עבד בשיטת הטלאים: מצלמה קבועה על עמוד, רחפן של חברה אחרת, ומפעיל אנושי שמנסה לחבר את הקצוות. חמאס פשוט ידע איפה המצלמות וירה עליהן.

במערכת של 2026, אין עמודים. הכל נייד. הסנסורים הם הרחפנים, כלי הרכב והמטוסים עצמם. אי אפשר לעוור את המערכת במכה אחת, כי המיקום שלה משתנה בכל שנייה. הפלת רחפן אחד? ה-AI מזניקה מיד שניים אחרים במקומו.

וההבדל הקריטי ביותר הוא התגובה. ב-7 באוקטובר התצפיתניות ראו, אבל הדיווח עבר בשרשרת פיקוד איטית בזמן שהכוחות היו רחוקים. כאן, המערכת בנויה על קטלניות מיידית. המפקד מנהל גזרה שלמה דרך טאבלט, מסמן שטחים, והמערכת שולחת כלים באופן אוטונומי. רק ברגע הזיהוי הסופי, המערכת קוראת למפעיל: "יש אישור ירי? לחץ כאן".

השורה התחתונה

התעשייה האווירית לא מנסה לבנות שוב את "קו בר לב" או "קיר חכם". היא הבינה שמכשולים פיזיים סופם להיפרץ. במקום זה, היא בונה רשת דינמית, קטלנית ושקופה. היא יודעת לראות בחשכה מוחלטת, לירות כשצריך, ולשמור על החיילים רחוק מהאש – אך קרוב מספיק כדי לוודא ששבעה באוקטובר לא יחזור לעולם.

האם זה הפתרון המושלם? ימים יגידו. אבל דבר אחד בטוח: הגבול של מדינת ישראל בדרך להפוך למקום הכי מסוכן בעולם למי שיעז לנסות לחצות אותו.