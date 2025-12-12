הבנקים נזכרו מאוחר, המשפיענים עושים קופה: המלחמה על דור ה-Z | דנה ירקצי

"קיבלתם כבר מניות במתנה מהבנק שלכם?" – כך שואלת הפרסומת, אבל מאחורי ההצעה הנדיבה לכאורה, מסתתר קרב אגרסיבי על הכיס שלכם.

הבנקים ובתי ההשקעות מנהלים בשנים האחרונות מסע שיווק חסר תקדים כדי למשוך את דור ה-Z לסחור בשוק ההון, אך חשוב להבין מי באמת מרוויח מהמהלך.

עמלות, עמלות, ועוד קצת עמלות

הסיבה שהבנקים רוצים שתתחילו לסחור היא פשוטה: כסף. הרבה כסף. כל פעולה שלכם – קנייה, מכירה, ואפילו עצם החזקת המניות – מתורגמת להכנסה עבורם. בעוד שרובנו מודעים לעמלות הקנייה והמכירה, ישנה עמלה "שקטה" ומשמעותית: עמלת דמי משמרת (שמירת ניירות ערך).

מדובר בתשלום שנתי שיכול להגיע ל-500 עד 1,000 שקלים, רק כדי שהבנק "ישמור" עבורכם על המניות. זוהי עמלה שרוב בתי ההשקעות הגדולים כבר ביטלו, והיא אחת הסיבות המרכזיות לכך שבשנת 2024, כמעט מחצית מהחשבונות החדשים למסחר נפתחו דווקא בבתי השקעות, ולא בבנקים.

צבא המשפיענים: מי מרוויח מההמלצות שלכם?

אז איך בתי ההשקעות מצליחים למשוך את הקהל הצעיר? התשובה טמונה בצבא של משפיעני רשת בתחום הפיננסים. דוגמה בולטת היא תמיר מנדובסקי, מנהל קהילת "השקעות לעצלנים". בעודו משכנע את עוקביו להתחיל "לעשות כסף מהכסף שלהם", הוא עצמו הרוויח, על פי פרסומים, כשני מיליון וחצי שקלים מהעברת לקוחות לבית השקעות אחד בלבד.

חשוב להדגיש: ההמלצות של המשפיענים אינן בהכרח רעות, אך חיוני לזכור שמאחורי רבות מהן עומד מודל עסקי של שיווק אגרסיבי, שבו הם מתוגמלים על כל לקוח חדש שהם מביאים.

הצד האפל: סכנת ההונאות ברשת

השיווק האגרסיבי הזה פוגש את דור ה-Z ברגע פגיע. צעירים רבים נחשפים לשטף בלתי פוסק של הבטחות ל"כסף קל", קורסים ש"יהפכו אתכם למעושרים", ומומחים מטעם עצמם המציעים לנהל עבורכם את הכסף. כאן טמונה הסכנה הגדולה ביותר: נפילה להונאות.

פלטפורמות מסחר מזויפות, תרמיות פירמידה, קורסים יקרים שלא מלמדים דבר, ו"מנהלי חשבונות" מפוקפקים – כל אלה הם חלק מהנוף המסוכן של שוק ההון ברשת. הכלל פשוט: אין דבר כזה כסף קל, ומי שמבטיח לכם תשואות גבוהות ובטוחות, הוא כנראה זה שאתם צריכים לחשוש ממנו יותר מכל.

אז בפעם הבאה שאתם רואים פרסומת נוצצת של בנק שמציע לכם מניות בחינם, או משפיען שמבטיח לכם את הדרך לעושר, זכרו לבדוק היטב את האותיות הקטנות, להבין מי באמת מרוויח מהמהלך, ולבחור בקפידה את מי שהולך להתעסק עם הכסף שלכם.