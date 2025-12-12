הטיל השקט שמשתמש בטכנולוגיה "טיפשה" - ומחסל את האויב | מיוחד לסופ"ש

התעשייה האווירית חושפת פיתוח הנחשב למהפכני בשדה הקרב המודרני: טיל חדש בשם "להט אלפא". הטיל, צינור מתכת דק באורך שני מטרים, נותן מענה לשתיים מהבעיות הגדולות ביותר של מערכות נשק מתקדמות – טווח, משקל, וחסינות לשיבושים אלקטרוניים.

שובר את שיא הטווח, מקטין את המשקל

"להט אלפא" מציב רף חדש בטווח הירי. בעוד טילי ה"הלפייר" האמריקנים מגיעים לטווח של כשמונה קילומטרים, טיל ה"להט" מגיע לטווח של 20 קילומטרים ומעלה. משמעות הדבר היא שמסוק קרב יכול לרחף מחוץ לטווח טילי הכתף של האויב ולצלוף במטרות בזו אחר זו כשהוא נותר בטוח לחלוטין.

בנוסף, משקלו הנמוך, כ-25 קילוגרם בלבד (כמחצית ממשקלו של טיל נ"ט מקביל), הופך אותו לגמיש במיוחד. ניתן להרכיב כוורת טילים על מגוון רחב של פלטפורמות קלות, מטנדרים ורכבי האמר ועד לסירות גומי, ובכך להפוך כל יחידה קטנה לכוח אש מדויק וארוך טווח.

הסוד הגדול: השקט

אחד המאפיינים הייחודיים והמפתיעים של הטיל הוא אופן פעולתו השקט. בניגוד לטילים אחרים, המנוע הרקטי של ה"להט אלפא" פועל רק בשניות הראשונות כדי להקנות לו גובה ותנופה. לאחר מכן, המנוע כבה, והטיל דואה אל המטרה שלו בשקט מוחלט, נופל עליה מלמעלה ללא שריקה או עשן המוכרים מטילים אחרים. האויב אינו שומע דבר עד לרגע הפיצוץ.

"טיפש וחכם": חזרה ללייזר כדי לנצח בלוחמה אלקטרונית

בעידן שבו שיבושי GPS ולוחמה אלקטרונית הפכו לאיום מרכזי, התעשייה האווירית בחרה לחזור לטכנולוגיית הנחיית לייזר "פשוטה". בעוד טילים מתקדמים כמו ה"ספייק" וה"גיל" של רפאל מסתמכים על מצלמות טרמיות מתוחכמות, ה"להט אלפא" מונחה על ידי קרן לייזר מוצפנת. היתרון: אי אפשר "לפרוץ" לקרן אור או לשבש אותה אלקטרונית. הטיל הוא "טורף עיוור" שמחפש רק כתם אור, מה שהופך אותו לחסין לחלוטין למתקפות סייבר. בנוסף, ראש ביות מבוסס לייזר זול משמעותית ממצלמה טרמית, מה שמאפשר רכש של כמויות גדולות יותר באותו תקציב.

יכולותיו של הטיל מאפשרות לו גם לבצע תקיפות כירורגיות בזירה אורבנית. מפעיל יכול לסמן באמצעות הלייזר נקודה בתוך חדר דרך חלון, והטיל צולל פנימה בזווית חדה והופך למעשה ל"מטהר חדרים" ארוך טווח, החוסך את הצורך בסיכון חיילים.

הפשטות הטכנולוגית מאפשרת גם הכשרה מהירה. בניגוד למערכות מורכבות הדורשות חודשי אימון, ניתן להכשיר מפעילים ל"להט אלפא" תוך ימים ספורים, יתרון משמעותי בזמן מלחמה.

מול מתחריו האזוריים, כמו ה"אלמאס" האיראני (חיקוי של ה"ספייק" הפגיע לשיבושים) וה-L-UMTAS הטורקי (ששוקל 37 ק"ג), ה"להט אלפא" מציג עליונות ברורה בטווח, במשקל ובחסינות, ומוכיח שוב את היתרון הישראלי במזעור טכנולוגי ובמתן פתרונות יצירתיים לאתגרי שדה הקרב המודרני.