מה קורה כשמבקשים מהבינה המלאכותית החכמה בעולם להסיר את הכפפות ולהגדיר, בצורה הכי סטריאוטיפית שאפשר, איך נראה ימני בישראל ואיך נראה שמאלני? ניסוי מעניין שערכנו השבוע חשף כיצד האלגוריתם של ChatGPT תופס את השסע הישראלי, למה הוא מתעקש להישאר פוליטיקלי-קורקט, ואיך הוא מציע לפתור את הסכסוך.

תהליך העבודה: איך ה-AI חושב?

כדי להבין את התשובות של הצ'אט, צריך להבין איך הוא עובד. ChatGPT אינו בעל דעה פוליטית או תודעה. הוא "מודל שפה גדול" (LLM) שסרק מיליארדי טקסטים מהאינטרנט – כתבות, טוקבקים, ספרים ופוסטים ברשתות החברתיות.

כשהוא התבקש "להתנהג כמו ימני", הוא ביצע חיפוש סטטיסטי מהיר: אילו מילים, דימויים ותכונות מופיעים לרוב בטקסטים שמתארים את הימין הישראלי? הוא שלף את המכנה המשותף הרחב ביותר (הסטריאוטיפ), ארגן אותו לתבנית אנושית, והגיש למשתמש פרופיל מדויק להפליא – אך כזה שמבוסס על דימויים תקשורתיים ולא בהכרח על המציאות המורכבת.

הפרופילים: "יואב" מול "תום"

התוצאה שהנפיק האלגוריתם מציגה תמונת ראי חדה, כמעט קריקטוריסטית, של החברה הישראלית:

הוא יצר את "יואב" הימני. הצ'אט צייר דמות של "איש שטח" מחוספס. הוא גר בפריפריה או בהתנחלות, נועל סנדלי שורש ולובש דגמ"ח. מבחינה תעסוקתית, הוא ממוקם במקצועות פרקטיים כמו ביטחון (קבע/משטרה), חינוך או הייטק בצד הטכני, עם שכר ממוצע שנע בין 9,000 ל-20,000 שקלים, כסף שהולך קודם כל למשכנתא ול"בשר לשבת". הערכים המובילים: מסורת, משפחתיות ו"ביטחון לפני הכל".

מנגד, "תום" השמאלני, דמות נגדית שמתגוררת בתל אביב, מתניידת על קורקינט ולובשת טי-שירט רחבה. בזירת הקריירה, הצ'אט מציג קוטביות: או שתום הוא איש הייטק (ניהול מוצר/UX) שמרוויח 35 אלף שקל ונהנה מ"כלב במשרד", או שהוא עובד בעמותה/תרבות ומסתפק ב-7,000 שקל מתוך "עוני אידיאולוגי". הוא שותה אמריקנו ומדבר על "כיבוש" תוך כדי בראנץ'.

למה הצ'אט כל כך נזהר?

לאורך כל הניסוי, הבינה המלאכותית הקפידה להוסיף סייגים ואזהרות. לפני כל תיאור נכתב: "אענה – אבל לא אציג זאת כמציאות... אלא כטייפקאסט בדיוני".

הסיבה לכך היא מנגנון הבטיחות (Safety Layer) של חברת OpenAI. המפתחים הגדירו למודל להימנע מיצירת תוכן פוגעני, מסית או כזה המנציח שנאה. הצ'אט "יודע" שסטריאוטיפים הם קרקע פורייה לגזענות ופילוג, ולכן הוא מגן על עצמו משפטית ומוסרית על ידי הדגשה שזוהי "קלישאה תרבותית" בלבד ולא אמת מוחלטת.

המפגש והפתרון: "האויב הוא האלגוריתם"

החלק המפתיע בניסוי הגיע כשהצ'אט התבקש ליצור דיאלוג בין השניים. במקום התנצחות אלימה, ה-AI בחר בנרטיב של פיוס. בדיאלוג בתחנת הרכבת, "תום" ו"יואב" מגלים שמתחת לסיסמאות הטוויטר, הם מסתדרים מצוין.

"אולי האויב הוא האלגוריתם?" שואל תום בדיאלוג המומצא, ויואב מסכים: "אם היינו יושבים בערב על בירה, היינו מגלים שאנחנו דומים יותר ממה שנדמה".

לסיום, הצ'אט הציג את "נועה ישראלי", הדמות המאזנת. היא גרה בראש העין או מודיעין, משלבת בין הייטק להתנדבות עם קשישים, תומכת בצה"ל אך גם בזכויות אדם. לפי הבינה המלאכותית, דווקא הדמות הזו, שחומקת מהכותרות ומהצעקות ברשתות, היא שמייצגת את הרוב הדומם והשפוי בישראל.