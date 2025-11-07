איך ישראל התחברה לאחת המדינות המבודדות בעולם?

אין שם מקדונלדס ועד 1999 אפילו טלוויזיה לא הייתה חוקית - בהוטן - ממלכה בודהיסטית שקטה

למרות שהיא מוקפת בג'ונגלים ובסיסים צבאיים – היא לא מדינה לוחמנית. להיפך: היא המדינה היחידה בעולם שמדדה את הצלחתה לפי "אושר לאומי גולמי" – במקום תמ"ג. אין לה שגרירות אמריקנית, אין יחסים עם סין, לא עם רוסיה, לא עם צרפת, לא עם בריטניה. אבל עם מדינת ישראל? דווקא כן.

האם זה מפתיע? כן. האם זה מקרי? ממש לא. בהוטן בחרה בישראל דווקא בגלל שאין לה שגרירות אמריקנית. נחזור לשנות ה-80. חקלאים צעירים מבהוטן מגיעים לנגב ללמוד איך הופכים מדבר לפארק לאומי. קשר שקט - בלי דגלים, בלי אולפנים. ואז ב-2020, כשכולם רדפו אחרי נורמליזציה נוצצת עם בחריין ומרוקו – בהוטן לחשה “כן” לישראל ב-2022 הושק שירות לאומי חובה לבני 18: שילוב של אימון צבאי, משמעת אזרחית וחינוך לאומי. ואז מופיעים דיווחים: מדריכים מישראל.

מה קורה כאן? ולמה זה מריח כמו מבצע שאין לו שם?

ובכן צריך רק להסתכל על המפה - סין משקיפה מצפון וכשהודו – האם־המאמצת של בהוטן, חיפשה שותפה מול ההתפשטות הסינית - היא לחשה: ישראל מתאימה. בהוטן אולי נראית שקטה, כמעט א־פוליטית. אבל במפה האסטרטגית, במיוחד זו של הודו, היא בדיוק איפה שסין הכי פחות רוצה שתהיה ישראל.

אז יכול להיות שישראל לא רק מחפשת לוקיישנים חדשים לתרמילאים הישראלים?

JISS, מכון אסטרטגיה ישראלי טוען כי הודו דחפה את בהוטן לחבק את ישראל – כדי לייצר חגורת בלימה מול סין. ואם זה לא מספיק, ב־2025, אנשי ביטחון לשעבר בהודו רמזו כי “קיים שיתוף פעולה של הודו עם גורם שלישי בפרויקטים רגישים בגבול טיבט”.

רמזים. שבילים. שתיקה. ככה פועלת דיפלומטיה כשהיא לובשת חלוק של נזיר. בארכיון The Intercept המבוסס על מסמכים שהודלפו, זוכרים את סנואודן? הופיעה בתוך שקופית טכנית על מערכות - אזכור: רכס בהוטן, גובה רב, אידיאלי להאזנה שקטה.

אז בפעם הבאה שתראו ידיעה קצרה על “סיוע ישראלי לכפר נידח בדרום אסיה”, תשאלו את עצמכם:

מה באמת מעניין את ישראל? כמה קרוב זה לגבול עם סין? ומי עוד מאזין לתדר הזה?

כי כמו שכותב אחד מחוקרי המודיעין האמריקנים, “בהוטן היא לא יעד – היא פתח. היא לא חזית – היא מרפסת שמש שמשקיפה על הסערה". ישראל יודעת את זה. ולכן היא שם - לכאורה.