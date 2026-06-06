מאז ומתמיד הייתה פיג'י יעד שנראה כאילו נלקח מגלויה. איים ירוקים בלב האוקיינוס השקט, ים בצבע טורקיז, שוניות אלמוגים מרהיבות וכפרים שבהם החיוך המקומי הוא כמעט דרך חיים. כעת, עם ההכרזה על פתיחת שגרירות ישראל בבירת פיג'י, בדקנו מה יש במדינה הזו שהפכה עם השנים לידידה אמיתית של ישראל - אי שם בצד השני של הגלובוס.

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תעודת זהות: פיג'י

פיג'י היא מדינת איים בדרום האוקיינוס השקט, המורכבת מלמעלה מ-300 איים, שרק חלקם מיושבים. המדינה ממוקמת בין אוסטרליה לניו זילנד ונחשבת לאחת המדינות היפות והמבוקשות ביותר באזור. בירתה היא סובה, השוכנת על האי המרכזי ויטי לבו.

העדויות לילידים הראשונים במדינה מצביעות על התיישבות כבר בסביבות שנת 1,000 לפני הספירה, אולם האירופאים הגיעו לשטחי המדינה רק במאה ה-17, כאשר במהלך השנים הביאו עמם סוחרים ועבדים הודים.

כיום אוכלוסיית המדינה מונה כ-930 אלף תושבים בלבד, והתרבות המקומית משלבת מסורות מלנזיות, פולינזיות והשפעות הודיות שנשארו לאורך השנים. הנוף בפיג'י עונה באופן מושלם להגדרה המילונית של "אי טרופי". חופים לבנים, יערות גשם, מפלים, הרי געש ומים צלולים עם חופים מהיפים בעולם.

דוברות משרד החוץ

מה אסור לפספס בפיג'י?

קבוצת איי מאמאנוקה: נחשבים לאחד האזורים היפים והמפורסמים ביותר במדינה. מדובר בכ-20 איים קטנים הפזורים במים צלולים בגוונים של טורקיז וכחול עמוק, במרחק שיט קצר מהאי המרכזי ויטי לבו.

רבים מהאיים הם איי נופש פרטיים, אך ניתן להגיע אליהם גם במסגרת טיולי יום. המבקרים נהנים כאן משנורקלינג בין דגים טרופיים, שיט בקיאקים, הפלגות שקיעה וחופים שנראים כאילו צוירו במיוחד עבור קטלוג תיירות יוקרתי. לא במקרה שימש האזור כתפאורה לסרט "קסט אוויי" בכיכובו של טום הנקס ולמספר עונות של תוכניות ריאליטי בינלאומיות כמו "הישרדות ארה"ב".

איי יאסאווה: אם מאמאנוקה הם הגרסה היוקרתית והמוכרת של פיג'י, האיים האלה מציעים חוויה טבעית ורגועה יותר. שרשרת האיים הארוכה הזו מפורסמת במפרצים מבודדים, כפרים מסורתיים ומערות ימיות מרהיבות.

אחת האטרקציות הידועות היא מערות סאווה-אי-לאו, מערכת מערות גיר תת-ימיות שבה ניתן לשחות במים צלולים בתוך חללים טבעיים שנוצרו במשך אלפי שנים. זהו יעד מושלם למי שרוצה להרגיש שהוא מגלה את פיג'י האותנטית ולא רק את אתרי הנופש.

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צלילה וגלישה: מעט מאוד מקומות בעולם יכולים להתחרות בפיג'י בכל הקשור לעולם התת-ימי. המדינה מוקפת באלפי קילומטרים של שוניות אלמוגים, ובזכות המיקום המבודד שלה הצליחה לשמר מערכות אקולוגיות ימיות עשירות במיוחד. צוללנים מכל העולם מגיעים לכאן כדי לפגוש כרישי שונית וכרישי שור, צבי ים, להקות ענק של דגים טרופיים ואלמוגים צבעוניים יוצאי דופן.

גם עבור גולשים פיג'י היא יעד מעולה. אחד האתרים המפורסמים בעולם שמושך את מיטב הגולשים הוא "קלאודברייק" (שבר ענן), שזה בעצם שונית אלמוגים שזרם המים הפוגע בה גורם להיווצרות גלים גבוהים שנשברים בצורה של עננים. לצד אתרי האקסטרים, קיימים גם חופים המתאימים למתחילים ולמשפחות המעוניינות להתנסות בגלישה לראשונה.

סובה: רבים מהמבקרים מדלגים על הבירה סובה בדרכם לאיים, אך מדובר בטעות. סובה היא העיר הגדולה ביותר בדרום האוקיינוס השקט מחוץ לאוסטרליה וניו זילנד, והיא מציעה הצצה לחיים האמיתיים בפיג'י. ברחובותיה ניתן למצוא שילוב מסקרן של השפעות בריטיות, הודיות ופולינזיות.

בין האתרים הבולטים תמצאו את השוק המרכזי הצבעוני, מוזיאון פיג'י הלאומי, גנים בוטניים מרשימים ואת טיילת החוף של העיר. זוהי גם הזדמנות לטעום את המטבח המקומי, המשלב דגים טריים, קוקוס, תבלינים הודיים ופירות טרופיים.

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טקס הקאווה: אחת החוויות התרבותיות הייחודיות ביותר בפיג'י היא השתתפות בטקס קאווה מסורתי. הקאווה היא משקה המופק משורש צמח מקומי. טעמו אדמתי ומעט מריר, והוא אינו אלכוהולי. עבור הפיג'יאנים מדובר בטקס חברתי ותרבותי בעל משמעות עמוקה.

בעת ביקור בכפרים מקומיים נהוג שהאורחים מתקבלים בטקס הכולל שירה, מחיאות כפיים ושתיית קאווה מתוך קערה משותפת. מעבר למשקה עצמו, החוויה מאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם אחת התרבויות המסבירות פנים ביותר בעולם.

מפלים ויערות גשם: למרות שבטח לא דמיינתם ככה את המדינה, אבל פיג'י היא לא רק חופים. פנים האיים מכוסה ביערות גשם טרופיים, נהרות ומפלים מרהיבים. באי ויטי לבו ניתן לצאת לטיולים רגליים בין יערות גשם צפופים, לבקר במפלי ביאהומה או לצאת למסלולים באזור הפארק הלאומי קורויאניטו.

שיט בין האיים: רשת מעבורות וסירות מהירות מחברת בין עשרות איים במדינה ומאפשרת למטיילים לבנות שורת מסלולים. למשל, כמה ימים באתר נופש יוקרתי, לילה בכפר מקומי, יום צלילה באי אחר ושקיעה במקום חדש בכל ערב.

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הקשר המיוחד עם ישראל

יחסי החוץ של פיג'י לא נרחבים כמו ברוב המדינות, מאחר ויש למדינה רק 13 נציגויות זרות ברחבי העולם. אחת מהן היא בירושלים. היחסים בין ישראל לפיג'י החלו כבר ב-1970, ובשנים האחרונות נרשמה התחממות משמעותית. בספטמבר 2025 פתחה כאמור פיג'י את השגרירות בירושלים - והפכה לאחת המדינות הבודדות בעולם שמחזיקות שגרירות בבירת ישראל.

כעת מגיע המהלך ההפוך: ישראל פתחה מחדש שגרירות בסובה לאחר עשרות שנים, כחלק מהעמקת הקשרים המדיניים, הכלכליים והאסטרטגיים עם מדינות האוקיינוס השקט. מעבר לדיפלומטיה, שתי המדינות חולקות תחומי עניין משותפים כמו חדשנות, חקלאות, ניהול משאבי מים, התמודדות עם שינויי אקלים ושיתופי פעולה בינלאומיים.

פיג'י נמצאת כמעט בקצה השני של העולם מבחינת ישראלים, אך דווקא המרחק הוא חלק מהקסם שלה. זהו מקום שבו הזמן נע לאט יותר והטבע האושר של המקומיים הפכו לקסם של המדינה. פתיחת השגרירות הישראלית החדשה עשויה להפוך את פיג'י הרחוקה לנגישה ומוכרת יותר, ואולי גם אנחנו נזכה לגלות את פינת גן העדן הזו בצד השני של העולם.