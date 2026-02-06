ננו-רובוטים בגוף: הצבא הזעיר שירפא סרטן | מיוחד לסופ"ש

דמיינו עתיד שבו הטיפול במחלות קשות ייראה כמו סצנה מסרט מדע בדיוני: במקום אשפוז ארוך, ניתוח מורכב או סבב כימותרפיה כואב, המטופל מקבל עירוי רגיל שמכיל "שחיינים" זעירים - ננו-רובוטים בגודל קטן מתא דם - שיודעים לנווט בזרם הדם, לזהות את הגידול המדויק, ולהעביר את התרופה ישירות אליו.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

ליבה של המהפכה היא המיקרו וננו-רובוטיקה הרפואית: רובוטים זעירים שיכולים לשחות בנוזלי גוף, לעקוף מחסומים ביולוגיים ולבצע משימות שבעבר דרשו ניתוחים גדולים. מנגנוני ההנעה מגוונים - שדות מגנטיים, גלי קול, חיידקים מנווטים, ואף לייזרים זעירים - והשליטה מתבצעת דרך מערכות ניווט הדמיה מתקדמות.

גם בישראל התחום מתקדם: חוקרים באוניברסיטת תל אביב מפתחים ננו רובוטים ושחיינים זעירים שיכולים לשאת תרופות ישירות אל היעד, ואף עין ביונית מבוססת ננו שתוכל להציל ראייה בעתיד. מה שנשמע דמיוני הופך למציאות ממשית, עם פוטנציאל להפוך טיפולים פולשניים רבים למינימליים או לחלוטין בלתי נדרשים.

עם זאת, המרחק בין ניסויי חיות לשימוש קליני בבני אדם עדיין גדול. נדרשות הוכחות לכך שהננו-רובוטים לא מצטברים באיברים רגישים, אינם רעילים והשליטה בהם יציבה. בנוסף, עולה שאלת הבקרה, האתיקה והנגישות: מי יפקח על מערכות שפועלות בגוף 24/7, ומה יקרה אם הן ייפרצו, ואיך נמנע שהטכנולוגיה תהפוך לפריבילגיה של עשירים בלבד.

למרות האתגרים, החוקרים מעריכים שתוך עשור או שניים מהיום טיפולים כאלה כבר יהיו חלק משגרת הרפואה. העתיד הזה מציע עולם שבו הרופא יוכל להודיע למטופל: "שלחנו כמה רובוטים זעירים, הם כבר דואגים לכל השאר".