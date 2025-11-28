ישראל היא רק האליבי: הדיל הסודי מאחורי עסקת ה-F35 לסעודיה | מיוחד לסופ"ש"

האם מכירת מטוסי F-35 סוללת את הדרך לשלום היסטורי עם סעודיה? ואיך כל זה קשור לעיר עתידנית במדבר ולנהר הנילוס באתיופיה? כדי להבין את העסקה, צריך לחזור אחורה ולהבין את המשבר.

בעשור האחרון, סעודיה החלה ב"רומן" מסוכן עם הכוח העולה החדש: סין. סין הפכה ללקוח הנפט הגדול ביותר שלה, בונה לה תוכנית טילים בליסטיים, ומתווכת בינה לבין איראן. מבחינת וושינגטון, זה סיוט. המלחמה האמיתית של אמריקה - היא על חייו של הדולר. מאז שנות ה-70, כל עסקאות הנפט בעולם מתומחרות בדולרים. זהו ה"פטרו-דולר", והוא מה שמבטיח שהדולר יישאר מטבע הרזרבה העולמי.

אבל סין, הלקוחה הגדולה ביותר של סעודיה, מציעה לה יואן סיני תמורת הנפט. אם זה יקרה, אם סעודיה תעז לבגוד בדולר, כל מבנה הקלפים של ההגמוניה הכלכלית האמריקנית פשוט יקרוס. זהו תרחיש האימה של וושינגטון: עולם שבו בעוד עשור, כולנו בודקים את שער היואן, ולא את שער הדולר.

כאן נכנס דונלד טראמפ. הוא בונה קואליציית מלחמה. העסקה האמיתית שהוא מציע לבן סלמן היא לא 'שלום עם ישראל'. היא ברית הגנה רשמית - ה-F-35 , אולי כור גרעיני אזרחי ועוד כמה דברים נחמדים. ובתמורה? בן סלמן זורק את הסינים מכל הפרויקטים הרגישים, וחוזר באופן מלא למחנה האמריקני. הנורמליזציה עם ישראל היא לא המטרה. היא האליבי להוציא את התוכנית אל הפועל .

אז מה עוד מונח על השולחן ולמה?

זוכרים את פרויקט העיר העתידנית NEOM? פרויקט הדגל של בן סלמאן בעלות של 500 מיליארד דולר, שאמורה להיות "העיר החכמה" המתקדמת בעולם, מבוססת כולה על רשתות 6G ובינה מלאכותית.

השאלה הגדולה היא: מי יבנה את "המוח" הדיגיטלי של העיר הזו? חברת וואווי הסינית הציעה לסעודים לבנות את כל התשתית הזו במחיר מאוד משתלם. אבל האמריקנים לוחצים על סעודיה - העסקה הסודית כוללת דרישה אמריקנית שפרויקט NEOM יהיה "אזור נקי מטכנולוגיה סינית". סעודיה דורשת בתמורה הקמת "ענן לאומי" על אדמתה שיופעל על ידי ענקיות כמו מיקרוסופט ואמזון, אך יישאר תחת ריבונות סעודית.

למרות שזה נשמע מנוגד לאינטרס האמריקני, טראמפ צפוי להסכים כי כפי שדווח ב"בלומברג", זוהי למעשה "חומת אש טכנולוגית" שנועלת את סעודיה באקו-סיסטם האמריקני ובועטת את וואווי וסין החוצה.

תמורת כל זה הופכת סעודיה ל"שריף" החדש של אמריקה במזרח התיכון ובאפריקה.

שם, במעלה הזרם של הנילוס, סיימה השנה אתיופיה לבנות את "סכר הרנסנס" והיא מחזיקה את האצבע על הברז ששולט בצינור החיים של מאה ועשרה מיליון מצרים – שמאוד כועסים על העניין. טראמפ מבין שאם משבר הנילוס יתפוצץ למלחמה בין מצרים לאתיופיה, סין תתייצב מיידית, תממן את הפתרון, ותשתלט על נמלים ופרויקטים אסטרטגיים נוספים.

הוא לא יכול להרשות שסין תהפוך למתווכת השלום העיקרית באפריקה. ממשל טראמפ כבר יזם והוביל סבב שיחות אינטנסיבי בוושינגטון בין שרי החוץ והמים של מצרים, סודאן ואתיופיה. גובשה טיוטת הסכם שהייתה מקובלת על מצרים, אך אתיופיה סירבה לחתום עליה ברגע האחרון.

מיד לאחר הכישלון של ארצות הברית, סעודיה שינתה את הגישה שלה לאפריקה, היא אירחה בריאד פסגה חסרת תקדים עם עשרות מנהיגים אפריקאים, כולל ראש ממשלת אתיופיה והכריזה על מיליארדי דולרים להשקעה במדינה. סעודיה הוכיחה לוושינגטון שיש לה את "הכלים" לעשות את מה שארצות הברית לא יכולה.

ועכשיו לאחר עסקת המטוסים - יש לה את המוטיבציה להשלים עבור טראמפ את המהלך. ה-F-35 אינו מערכת נשק שנמכרת לסעודיה, הוא המחיר שאמריקה מוכנה לשלם כדי למנוע ממנה להימכר לסין; זהו מהלך שחמט מבריק שמעצב את המזרח התיכון כולו.

אבל כשהכללים משתנים, ויש שריף חדש בשכונה - השאלה האמיתית כמו תמיד, איפה זה מציב אותנו – האם כמו סעודיה נהפוך גם אנחנו לשריף אמריקני, או גרוע מכך, לסגן השריף?