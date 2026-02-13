שקל חזק, קפה יקר: למה המחירים לא יורדים? | דנה ירקצ'י

שנת 2026 הביאה עמה בשורה כלכלית חיובית לכאורה: הדולר ירד, השקל התחזק, מחירי ההובלה העולמיים צנחו והריבית הופחתה פעמיים.

למרות נתונים אלו, צרכני הקפה והמזון המהיר בישראל נתקלים במציאות הפוכה: רשתות ענק כמו ארומה, ארקפה, קפה גרג ומקדונלד'ס העלו לאחרונה מחירים.

המומחים מגדירים זאת כתופעת "המחירים הדביקים" – מצב שבו הרשתות ממהרות להעלות מחירים בזמן משבר, אך נמנעות מעדכונם כלפי מטה כשהתנאים הכלכליים והעלויות משתפרים.

בראש מגמת ההתייקרות עומדת רשת ארומה, שהקפיצה את מחיריה ב-12%, מהלך שגרר אחריו "אפקט דומינו" בקרב המתחרות. במקביל, רשת מקדונלד'ס, שעברה לאחרונה לידי התאגיד העולמי, העלתה מחירים פעמיים מאז הרכישה.

מול העלאות אלו הוגשה נגד הרשת תביעה ייצוגית על סך 400 מיליון שקלים, בטענה להזנחה וחוסר היגיינה בסניפים. הנתונים מצביעים על כך שהחיסכון בעלויות הייבוא של פולי הקפה והציוד, הנובע מהשקל החזק, אינו מגולגל אל הצרכן אלא מופנה להגדלת שורת הרווח של החברות.

על פי נתוני ה-OECD, ישראל ממשיכה להיות אחת המדינות היקרות בעולם בתחום המזון, עם פער של 37% מעל הממוצע העולמי.

המציאות הנוכחית מדגישה את היותם של הישראלים "צרכנים שבויים" בשוק הסובל מחוסר תחרותיות. בזמן שהרשתות מצדיקות את ההתייקרויות בעליית תשומות, הנתונים הכלכליים היבשים מראים כי היעדר התחרות בשוק המקומי הוא הגורם המרכזי שמונע את הורדת המחירים המצופה.